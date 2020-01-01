Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Welshcorgicoin (WELSH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Welshcorgicoin (WELSH) teave Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Ametlik veebisait: https://www.welshtoken.org Plokiahela Explorer: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Ostke WELSH kohe!

Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Welshcorgicoin (WELSH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000189022171723328 $ 0.000189022171723328 $ 0.000189022171723328 Praegune hind: $ 0.000203 $ 0.000203 $ 0.000203 Lisateave Welshcorgicoin (WELSH) hinna kohta

Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WELSH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WELSH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WELSH tokeni tokenoomikat, avastage WELSH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WELSH Kas olete huvitatud Welshcorgicoin (WELSH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WELSH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WELSH MEXC-ist osta!

Welshcorgicoin (WELSH) hinna ajalugu WELSH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WELSH hinna ajalugu kohe!

WELSH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WELSH võiks suunduda? Meie WELSH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WELSH tokeni hinna ennustust kohe!

