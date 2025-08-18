Welshcorgicoin (WELSH) reaalajas hind on $ 0.00022. Viimase 24 tunni jooksul WELSH kaubeldud madalaim $ 0.000205 ja kõrgeim $ 0.000261 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.015464798480028056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000214114617137935.
Lüliajalise tootluse osas on WELSH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -16.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Welshcorgicoin (WELSH) – turuteave
Welshcorgicoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.20M$ 62.10K 24 tunnise kauplemismahuga. WELSH ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.
Welshcorgicoin (WELSH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Welshcorgicoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000099
-0.44%
30 päeva
$ -0.000181
-45.14%
60 päeva
$ -0.00008
-26.67%
90 päeva
$ -0.00032
-59.26%
Welshcorgicoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris WELSH muutuse $ -0.00000099 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Welshcorgicoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000181 (-45.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Welshcorgicoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELSH $ -0.00008 (-26.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Welshcorgicoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00032 (-59.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Welshcorgicoin (WELSH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.
Welshcorgicoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Welshcorgicoin (WELSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Welshcorgicoin (WELSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Welshcorgicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
