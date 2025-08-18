Rohkem infot WELSH

Welshcorgicoin logo

Welshcorgicoin hind(WELSH)

1 WELSH/USD reaalajas hind:

$0.000219
-0.45%1D
USD
Welshcorgicoin (WELSH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:05:43 (UTC+8)

Welshcorgicoin (WELSH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000205
24 h madal
$ 0.000261
24 h kõrge

$ 0.000205
$ 0.000261
$ 0.015464798480028056
$ 0.000214114617137935
0.00%

-0.44%

-16.99%

-16.99%

Welshcorgicoin (WELSH) reaalajas hind on $ 0.00022. Viimase 24 tunni jooksul WELSH kaubeldud madalaim $ 0.000205 ja kõrgeim $ 0.000261 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.015464798480028056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000214114617137935.

Lüliajalise tootluse osas on WELSH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -16.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Welshcorgicoin (WELSH) – turuteave

No.1791

$ 2.20M
$ 62.10K
$ 2.20M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

STACKS

Welshcorgicoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.20M $ 62.10K 24 tunnise kauplemismahuga. WELSH ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.

Welshcorgicoin (WELSH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Welshcorgicoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000099-0.44%
30 päeva$ -0.000181-45.14%
60 päeva$ -0.00008-26.67%
90 päeva$ -0.00032-59.26%
Welshcorgicoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris WELSH muutuse $ -0.00000099 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Welshcorgicoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000181 (-45.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Welshcorgicoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELSH $ -0.00008 (-26.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Welshcorgicoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00032 (-59.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Welshcorgicoin (WELSH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Welshcorgicoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Welshcorgicoin (WELSH)

Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.

Welshcorgicoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Welshcorgicoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WELSH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Welshcorgicoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Welshcorgicoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Welshcorgicoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Welshcorgicoin (WELSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Welshcorgicoin (WELSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Welshcorgicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Welshcorgicoin hinna ennustust kohe!

Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika

Welshcorgicoin (WELSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Welshcorgicoin (WELSH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Welshcorgicoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Welshcorgicoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WELSH kohalike valuutade suhtes

Welshcorgicoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Welshcorgicoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Welshcorgicoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Welshcorgicoin kohta

Kui palju on Welshcorgicoin (WELSH) tänapäeval väärt?
Reaalajas WELSH hind USD on 0.00022 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WELSH/USD hind?
Praegune hind WELSH/USD on $ 0.00022. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Welshcorgicoin turukapitalisatsioon?
WELSH turukapitalisatsioon on $ 2.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WELSH ringlev varu?
WELSH ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WELSH (ATH) hind?
WELSH saavutab ATH hinna summas 0.015464798480028056 USD.
Mis oli kõigi aegade WELSH madalaim (ATL) hind?
WELSH nägi ATL hinda summas 0.000214114617137935 USD.
Milline on WELSH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WELSH kauplemismaht on $ 62.10K USD.
Kas WELSH sel aastal kõrgemale ka suundub?
WELSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WELSH hinna ennustust.
2025-08-18 02:05:43 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

