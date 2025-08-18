Rohkem infot WELL

WELL3 hind(WELL)

1 WELL/USD reaalajas hind:

$0.0001289
$0.0001289$0.0001289
0.00%1D
USD
WELL3 (WELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:02 (UTC+8)

WELL3 (WELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289
24 h madal
$ 0.0001305
$ 0.0001305$ 0.0001305
24 h kõrge

$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289

$ 0.0001305
$ 0.0001305$ 0.0001305

$ 0.002682324275598843
$ 0.002682324275598843$ 0.002682324275598843

$ 0.000105041858058084
$ 0.000105041858058084$ 0.000105041858058084

0.00%

0.00%

-3.81%

-3.81%

WELL3 (WELL) reaalajas hind on $ 0.0001289. Viimase 24 tunni jooksul WELL kaubeldud madalaim $ 0.0001289 ja kõrgeim $ 0.0001305 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002682324275598843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000105041858058084.

Lüliajalise tootluse osas on WELL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WELL3 (WELL) – turuteave

No.2367

$ 530.56K
$ 530.56K$ 530.56K

$ 996.29
$ 996.29$ 996.29

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

4.12B
4.12B 4.12B

42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000

42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000

9.80%

ETH

WELL3 praegune turukapitalisatsioon on $ 530.56K $ 996.29 24 tunnise kauplemismahuga. WELL ringlev varu on 4.12B, mille koguvaru on 42000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.41M.

WELL3 (WELL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WELL3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000613-32.23%
60 päeva$ -0.000101-43.94%
90 päeva$ -0.0001101-46.07%
WELL3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris WELL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WELL3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000613 (-32.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WELL3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELL $ -0.000101 (-43.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WELL3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001101 (-46.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WELL3 (WELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WELL3 hinnaajaloo lehte.

Mis on WELL3 (WELL)

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

WELL3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WELL3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WELL3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WELL3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WELL3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on WELL3 (WELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WELL3 (WELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WELL3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WELL3 hinna ennustust kohe!

WELL3 (WELL) tokenoomika

WELL3 (WELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WELL3 (WELL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WELL3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WELL3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WELL kohalike valuutade suhtes

1 WELL3(WELL)/VND
3.3920035
1 WELL3(WELL)/AUD
A$0.000195928
1 WELL3(WELL)/GBP
0.000094097
1 WELL3(WELL)/EUR
0.000109565
1 WELL3(WELL)/USD
$0.0001289
1 WELL3(WELL)/MYR
RM0.000542669
1 WELL3(WELL)/TRY
0.005257831
1 WELL3(WELL)/JPY
¥0.0189483
1 WELL3(WELL)/ARS
ARS$0.167184589
1 WELL3(WELL)/RUB
0.010274619
1 WELL3(WELL)/INR
0.011280039
1 WELL3(WELL)/IDR
Rp2.079031967
1 WELL3(WELL)/KRW
0.179026632
1 WELL3(WELL)/PHP
0.007289295
1 WELL3(WELL)/EGP
￡E.0.006220714
1 WELL3(WELL)/BRL
R$0.00069606
1 WELL3(WELL)/CAD
C$0.000177882
1 WELL3(WELL)/BDT
0.015653616
1 WELL3(WELL)/NGN
0.197699086
1 WELL3(WELL)/UAH
0.005311969
1 WELL3(WELL)/VES
Bs0.0174015
1 WELL3(WELL)/CLP
$0.1242596
1 WELL3(WELL)/PKR
Rs0.036514792
1 WELL3(WELL)/KZT
0.069787749
1 WELL3(WELL)/THB
฿0.00416347
1 WELL3(WELL)/TWD
NT$0.003870867
1 WELL3(WELL)/AED
د.إ0.000473063
1 WELL3(WELL)/CHF
Fr0.00010312
1 WELL3(WELL)/HKD
HK$0.001007998
1 WELL3(WELL)/AMD
֏0.049273314
1 WELL3(WELL)/MAD
.د.م0.001158811
1 WELL3(WELL)/MXN
$0.002432343
1 WELL3(WELL)/PLN
0.000469196
1 WELL3(WELL)/RON
лв0.000556848
1 WELL3(WELL)/SEK
kr0.001230995
1 WELL3(WELL)/BGN
лв0.000215263
1 WELL3(WELL)/HUF
Ft0.04351664
1 WELL3(WELL)/CZK
0.00269401
1 WELL3(WELL)/KWD
د.ك0.0000393145
1 WELL3(WELL)/ILS
0.000434393
1 WELL3(WELL)/NOK
kr0.001313491
1 WELL3(WELL)/NZD
$0.000216552

WELL3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WELL3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WELL3 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WELL3 kohta

Kui palju on WELL3 (WELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WELL hind USD on 0.0001289 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WELL/USD hind?
Praegune hind WELL/USD on $ 0.0001289. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WELL3 turukapitalisatsioon?
WELL turukapitalisatsioon on $ 530.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WELL ringlev varu?
WELL ringlev varu on 4.12B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WELL (ATH) hind?
WELL saavutab ATH hinna summas 0.002682324275598843 USD.
Mis oli kõigi aegade WELL madalaim (ATL) hind?
WELL nägi ATL hinda summas 0.000105041858058084 USD.
Milline on WELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WELL kauplemismaht on $ 996.29 USD.
Kas WELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WELL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:02 (UTC+8)

WELL3 (WELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

