WELL3 (WELL) reaalajas hind on $ 0.0001289. Viimase 24 tunni jooksul WELL kaubeldud madalaim $ 0.0001289 ja kõrgeim $ 0.0001305 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002682324275598843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000105041858058084.
Lüliajalise tootluse osas on WELL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WELL3 (WELL) – turuteave
No.2367
$ 530.56K
$ 530.56K
$ 996.29
$ 996.29
$ 5.41M
$ 5.41M
4.12B
4.12B
42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000
9.80%
ETH
WELL3 praegune turukapitalisatsioon on $ 530.56K$ 996.29 24 tunnise kauplemismahuga. WELL ringlev varu on 4.12B, mille koguvaru on 42000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.41M.
WELL3 (WELL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WELL3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000613
-32.23%
60 päeva
$ -0.000101
-43.94%
90 päeva
$ -0.0001101
-46.07%
WELL3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris WELL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WELL3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000613 (-32.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WELL3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELL $ -0.000101 (-43.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WELL3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001101 (-46.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WELL3 (WELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.
WELL3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WELL3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WELL3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WELL3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WELL3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on WELL3 (WELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WELL3 (WELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WELL3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WELL3 (WELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WELL3 (WELL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WELL3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WELL3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.