Welf (WELF) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Welf (WELF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Welf (WELF) teave

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Ametlik veebisait:
https://www.welf.com/
Valge raamat:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Welf (WELF) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Welf (WELF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M
Koguvaru:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Ringlev varu:
$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 33.67M
$ 33.67M$ 33.67M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 5.1778
$ 5.1778$ 5.1778
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301
Praegune hind:
$ 0.6733
$ 0.6733$ 0.6733

Welf (WELF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Welf (WELF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WELF tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WELF tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WELF tokeni tokenoomikat, avastage WELF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WELF

Kas olete huvitatud Welf (WELF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WELF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Welf (WELF) hinna ajalugu

WELF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

WELF – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu WELF võiks suunduda? Meie WELF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.