Welf (WELF) reaalajas hind on $ 0.7463. Viimase 24 tunni jooksul WELF kaubeldud madalaim $ 0.7388 ja kõrgeim $ 0.8346 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.023530105188494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4277405196841301.
Lüliajalise tootluse osas on WELF muutunud -3.77% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -9.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Welf (WELF) – turuteave
No.1219
$ 8.00M
$ 8.00M
$ 680.47K
$ 680.47K
$ 37.32M
$ 37.32M
10.72M
10.72M
50,000,000
50,000,000
49,999,000
49,999,000
21.43%
ETH
Welf praegune turukapitalisatsioon on $ 8.00M$ 680.47K 24 tunnise kauplemismahuga. WELF ringlev varu on 10.72M, mille koguvaru on 49999000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.32M.
Welf (WELF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Welf tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.045129
-5.70%
30 päeva
$ -0.1179
-13.65%
60 päeva
$ +0.1828
+32.44%
90 päeva
$ -0.0725
-8.86%
Welf Hinnamuutus täna
Täna registreeris WELF muutuse $ -0.045129 (-5.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Welf 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1179 (-13.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Welf 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELF $ +0.1828 (+32.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Welf 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0725 (-8.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Welf (WELF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.
Welf on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Welf investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WELF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Welf kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Welf ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Welf hinna ennustus (USD)
Kui palju on Welf (WELF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Welf (WELF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Welf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Welf (WELF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Welf (WELF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Welf osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Welf osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
