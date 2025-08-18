Rohkem infot WELF

Welf hind(WELF)

Welf (WELF) reaalajas hinnagraafik
Welf (WELF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7388
$ 0.7388$ 0.7388
24 h madal
$ 0.8346
$ 0.8346$ 0.8346
24 h kõrge

$ 0.7388
$ 0.7388$ 0.7388

$ 0.8346
$ 0.8346$ 0.8346

$ 5.023530105188494
$ 5.023530105188494$ 5.023530105188494

$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301

-3.77%

-5.70%

-9.24%

-9.24%

Welf (WELF) reaalajas hind on $ 0.7463. Viimase 24 tunni jooksul WELF kaubeldud madalaim $ 0.7388 ja kõrgeim $ 0.8346 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.023530105188494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4277405196841301.

Lüliajalise tootluse osas on WELF muutunud -3.77% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -9.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Welf (WELF) – turuteave

No.1219

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

$ 680.47K
$ 680.47K$ 680.47K

$ 37.32M
$ 37.32M$ 37.32M

10.72M
10.72M 10.72M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

49,999,000
49,999,000 49,999,000

21.43%

ETH

Welf praegune turukapitalisatsioon on $ 8.00M $ 680.47K 24 tunnise kauplemismahuga. WELF ringlev varu on 10.72M, mille koguvaru on 49999000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.32M.

Welf (WELF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Welf tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.045129-5.70%
30 päeva$ -0.1179-13.65%
60 päeva$ +0.1828+32.44%
90 päeva$ -0.0725-8.86%
Welf Hinnamuutus täna

Täna registreeris WELF muutuse $ -0.045129 (-5.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Welf 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1179 (-13.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Welf 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WELF $ +0.1828 (+32.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Welf 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0725 (-8.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Welf (WELF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Welf hinnaajaloo lehte.

Mis on Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Welf investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WELF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Welf kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Welf ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Welf hinna ennustus (USD)

Kui palju on Welf (WELF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Welf (WELF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Welf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Welf hinna ennustust kohe!

Welf (WELF) tokenoomika

Welf (WELF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Welf (WELF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Welf osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Welf osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WELF kohalike valuutade suhtes

1 Welf(WELF)/VND
19,638.8845
1 Welf(WELF)/AUD
A$1.141839
1 Welf(WELF)/GBP
0.544799
1 Welf(WELF)/EUR
0.634355
1 Welf(WELF)/USD
$0.7463
1 Welf(WELF)/MYR
RM3.141923
1 Welf(WELF)/TRY
30.508744
1 Welf(WELF)/JPY
¥109.7061
1 Welf(WELF)/ARS
ARS$966.704779
1 Welf(WELF)/RUB
59.435332
1 Welf(WELF)/INR
65.308713
1 Welf(WELF)/IDR
Rp12,037.095089
1 Welf(WELF)/KRW
1,036.521144
1 Welf(WELF)/PHP
42.374914
1 Welf(WELF)/EGP
￡E.35.994049
1 Welf(WELF)/BRL
R$4.03002
1 Welf(WELF)/CAD
C$1.029894
1 Welf(WELF)/BDT
90.533653
1 Welf(WELF)/NGN
1,142.876357
1 Welf(WELF)/UAH
30.755023
1 Welf(WELF)/VES
Bs100.7505
1 Welf(WELF)/CLP
$717.9406
1 Welf(WELF)/PKR
Rs211.232752
1 Welf(WELF)/KZT
403.621429
1 Welf(WELF)/THB
฿24.150268
1 Welf(WELF)/TWD
NT$22.411389
1 Welf(WELF)/AED
د.إ2.738921
1 Welf(WELF)/CHF
Fr0.59704
1 Welf(WELF)/HKD
HK$5.836066
1 Welf(WELF)/AMD
֏285.38512
1 Welf(WELF)/MAD
.د.م6.709237
1 Welf(WELF)/MXN
$13.963273
1 Welf(WELF)/PLN
2.709069
1 Welf(WELF)/RON
лв3.224016
1 Welf(WELF)/SEK
kr7.119702
1 Welf(WELF)/BGN
лв1.246321
1 Welf(WELF)/HUF
Ft251.868787
1 Welf(WELF)/CZK
15.59767
1 Welf(WELF)/KWD
د.ك0.2268752
1 Welf(WELF)/ILS
2.515031
1 Welf(WELF)/NOK
kr7.582408
1 Welf(WELF)/NZD
$1.253784

Welf ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Welf võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Welf ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Welf kohta

Kui palju on Welf (WELF) tänapäeval väärt?
Reaalajas WELF hind USD on 0.7463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WELF/USD hind?
Praegune hind WELF/USD on $ 0.7463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Welf turukapitalisatsioon?
WELF turukapitalisatsioon on $ 8.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WELF ringlev varu?
WELF ringlev varu on 10.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WELF (ATH) hind?
WELF saavutab ATH hinna summas 5.023530105188494 USD.
Mis oli kõigi aegade WELF madalaim (ATL) hind?
WELF nägi ATL hinda summas 0.4277405196841301 USD.
Milline on WELF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WELF kauplemismaht on $ 680.47K USD.
Kas WELF sel aastal kõrgemale ka suundub?
WELF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WELF hinna ennustust.
Welf (WELF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

