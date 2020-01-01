WeFi (WEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WeFi (WEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WeFi (WEFI) teave WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Ametlik veebisait: http://wefi.xyz Valge raamat: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Ostke WEFI kohe!

WeFi (WEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WeFi (WEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 753.90K $ 753.90K $ 753.90K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01796657875638569 $ 0.01796657875638569 $ 0.01796657875638569 Praegune hind: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Lisateave WeFi (WEFI) hinna kohta

WeFi (WEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WeFi (WEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEFI tokeni tokenoomikat, avastage WEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WEFI Kas olete huvitatud WeFi (WEFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WEFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WEFI MEXC-ist osta!

WeFi (WEFI) hinna ajalugu WEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WEFI hinna ajalugu kohe!

WEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEFI võiks suunduda? Meie WEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!