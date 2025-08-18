Rohkem infot WEFI

WeFi logo

WeFi hind(WEFI)

1 WEFI/USD reaalajas hind:

WeFi (WEFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:36 (UTC+8)

WeFi (WEFI) hinna teave (USD)

WeFi (WEFI) reaalajas hind on $ 0.0185. Viimase 24 tunni jooksul WEFI kaubeldud madalaim $ 0.01848 ja kõrgeim $ 0.01858 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43470577674019334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018231225632661573.

Lüliajalise tootluse osas on WEFI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeFi (WEFI) – turuteave

No.2217

MATIC

WeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 774.84K $ 55.34K 24 tunnise kauplemismahuga. WEFI ringlev varu on 41.88M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WeFi (WEFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WeFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00084-4.35%
60 päeva$ -0.00957-34.10%
90 päeva$ -0.01367-42.50%
WeFi Hinnamuutus täna

Täna registreeris WEFI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WeFi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00084 (-4.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WeFi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WEFI $ -0.00957 (-34.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WeFi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01367 (-42.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WeFi (WEFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WeFi hinnaajaloo lehte.

Mis on WeFi (WEFI)

WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.

WeFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WeFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WEFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WeFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WeFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeFi (WEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeFi (WEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeFi hinna ennustust kohe!

WeFi (WEFI) tokenoomika

WeFi (WEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WeFi (WEFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WeFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WeFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WEFI kohalike valuutade suhtes

WeFi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WeFi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WeFi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeFi kohta

Kui palju on WeFi (WEFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEFI hind USD on 0.0185 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEFI/USD hind?
Praegune hind WEFI/USD on $ 0.0185. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeFi turukapitalisatsioon?
WEFI turukapitalisatsioon on $ 774.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEFI ringlev varu?
WEFI ringlev varu on 41.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEFI (ATH) hind?
WEFI saavutab ATH hinna summas 0.43470577674019334 USD.
Mis oli kõigi aegade WEFI madalaim (ATL) hind?
WEFI nägi ATL hinda summas 0.018231225632661573 USD.
Milline on WEFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEFI kauplemismaht on $ 55.34K USD.
Kas WEFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEFI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:36 (UTC+8)

WeFi (WEFI) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

