wrapped dog (WDOG) reaalajas hind on $ 0.0013227. Viimase 24 tunni jooksul WDOG kaubeldud madalaim $ 0.0012564 ja kõrgeim $ 0.0021599 näitab aktiivset turu volatiivsust. WDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02889444155638393 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000345747960162156.
Lüliajalise tootluse osas on WDOG muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
wrapped dog (WDOG) – turuteave
No.2011
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 55.85K
$ 55.85K$ 55.85K
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
1000.00M
1000.00M 1000.00M
999,998,439
999,998,439 999,998,439
999,998,439
999,998,439 999,998,439
100.00%
SOL
wrapped dog praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M$ 55.85K 24 tunnise kauplemismahuga. WDOG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998439. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.
wrapped dog (WDOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse wrapped dog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000017693
-1.32%
30 päeva
$ -0.0003759
-22.13%
60 päeva
$ +0.0003859
+41.19%
90 päeva
$ +0.0007209
+119.79%
wrapped dog Hinnamuutus täna
Täna registreeris WDOG muutuse $ -0.000017693 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
wrapped dog 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003759 (-22.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
wrapped dog 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WDOG $ +0.0003859 (+41.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
wrapped dog 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0007209 (+119.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada wrapped dog (WDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
wrapped dog on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse wrapped dog kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie wrapped dog ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
wrapped dog hinna ennustus (USD)
Kui palju on wrapped dog (WDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wrapped dog (WDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida wrapped dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
wrapped dog (WDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.