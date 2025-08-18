Rohkem infot WDOG

wrapped dog hind(WDOG)

1 WDOG/USD reaalajas hind:

$0.0013227
-1.32%1D
USD
wrapped dog (WDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:36:07 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0012564
24 h madal
$ 0.0021599
24 h kõrge

$ 0.0012564
$ 0.0021599
$ 0.02889444155638393
$ 0.000345747960162156
+0.70%

-1.32%

-0.77%

-0.77%

wrapped dog (WDOG) reaalajas hind on $ 0.0013227. Viimase 24 tunni jooksul WDOG kaubeldud madalaim $ 0.0012564 ja kõrgeim $ 0.0021599 näitab aktiivset turu volatiivsust. WDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02889444155638393 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000345747960162156.

Lüliajalise tootluse osas on WDOG muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

wrapped dog (WDOG) – turuteave

No.2011

$ 1.32M
$ 55.85K
$ 1.32M
1000.00M
999,998,439
999,998,439
100.00%

SOL

wrapped dog praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M $ 55.85K 24 tunnise kauplemismahuga. WDOG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998439. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.

wrapped dog (WDOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse wrapped dog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000017693-1.32%
30 päeva$ -0.0003759-22.13%
60 päeva$ +0.0003859+41.19%
90 päeva$ +0.0007209+119.79%
wrapped dog Hinnamuutus täna

Täna registreeris WDOG muutuse $ -0.000017693 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

wrapped dog 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003759 (-22.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

wrapped dog 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WDOG $ +0.0003859 (+41.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

wrapped dog 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0007209 (+119.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada wrapped dog (WDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe wrapped dog hinnaajaloo lehte.

Mis on wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie wrapped dog investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse wrapped dog kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie wrapped dog ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

wrapped dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on wrapped dog (WDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wrapped dog (WDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida wrapped dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake wrapped dog hinna ennustust kohe!

wrapped dog (WDOG) tokenoomika

wrapped dog (WDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

wrapped dog (WDOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas wrapped dog osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust wrapped dog osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WDOG kohalike valuutade suhtes

1 wrapped dog(WDOG)/VND
34.8068505
1 wrapped dog(WDOG)/AUD
A$0.002023731
1 wrapped dog(WDOG)/GBP
0.000965571
1 wrapped dog(WDOG)/EUR
0.001124295
1 wrapped dog(WDOG)/USD
$0.0013227
1 wrapped dog(WDOG)/MYR
RM0.005568567
1 wrapped dog(WDOG)/TRY
0.054071976
1 wrapped dog(WDOG)/JPY
¥0.1944369
1 wrapped dog(WDOG)/ARS
ARS$1.713332991
1 wrapped dog(WDOG)/RUB
0.105339828
1 wrapped dog(WDOG)/INR
0.115749477
1 wrapped dog(WDOG)/IDR
Rp21.333867981
1 wrapped dog(WDOG)/KRW
1.837071576
1 wrapped dog(WDOG)/PHP
0.075102906
1 wrapped dog(WDOG)/EGP
￡E.0.063793821
1 wrapped dog(WDOG)/BRL
R$0.00714258
1 wrapped dog(WDOG)/CAD
C$0.001825326
1 wrapped dog(WDOG)/BDT
0.160456737
1 wrapped dog(WDOG)/NGN
2.025569553
1 wrapped dog(WDOG)/UAH
0.054508467
1 wrapped dog(WDOG)/VES
Bs0.1785645
1 wrapped dog(WDOG)/CLP
$1.2724374
1 wrapped dog(WDOG)/PKR
Rs0.374377008
1 wrapped dog(WDOG)/KZT
0.715355841
1 wrapped dog(WDOG)/THB
฿0.042802572
1 wrapped dog(WDOG)/TWD
NT$0.039720681
1 wrapped dog(WDOG)/AED
د.إ0.004854309
1 wrapped dog(WDOG)/CHF
Fr0.00105816
1 wrapped dog(WDOG)/HKD
HK$0.010343514
1 wrapped dog(WDOG)/AMD
֏0.50580048
1 wrapped dog(WDOG)/MAD
.د.م0.011891073
1 wrapped dog(WDOG)/MXN
$0.024747717
1 wrapped dog(WDOG)/PLN
0.004801401
1 wrapped dog(WDOG)/RON
лв0.005714064
1 wrapped dog(WDOG)/SEK
kr0.012618558
1 wrapped dog(WDOG)/BGN
лв0.002208909
1 wrapped dog(WDOG)/HUF
Ft0.446398023
1 wrapped dog(WDOG)/CZK
0.02764443
1 wrapped dog(WDOG)/KWD
د.ك0.0004021008
1 wrapped dog(WDOG)/ILS
0.004457499
1 wrapped dog(WDOG)/NOK
kr0.013438632
1 wrapped dog(WDOG)/NZD
$0.002222136

wrapped dog ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest wrapped dog võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse wrapped dog ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wrapped dog kohta

Kui palju on wrapped dog (WDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas WDOG hind USD on 0.0013227 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WDOG/USD hind?
Praegune hind WDOG/USD on $ 0.0013227. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on wrapped dog turukapitalisatsioon?
WDOG turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WDOG ringlev varu?
WDOG ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WDOG (ATH) hind?
WDOG saavutab ATH hinna summas 0.02889444155638393 USD.
Mis oli kõigi aegade WDOG madalaim (ATL) hind?
WDOG nägi ATL hinda summas 0.000345747960162156 USD.
Milline on WDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WDOG kauplemismaht on $ 55.85K USD.
Kas WDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
WDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WDOG hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:36:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

