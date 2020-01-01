Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped BTC (WBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Ametlik veebisait: https://wbtc.network Valge raamat: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped BTC (WBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.46B $ 14.46B $ 14.46B Koguvaru: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K Ringlev varu: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.46B $ 14.46B $ 14.46B Kõigi aegade kõrgeim: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Kõigi aegade madalaim: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Praegune hind: $ 113,713.69 $ 113,713.69 $ 113,713.69

Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBTC tokeni tokenoomikat, avastage WBTC tokeni reaalajas hinda!

Wrapped BTC (WBTC) hinna ajalugu WBTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WBTC hinna ajalugu kohe!

WBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WBTC võiks suunduda? Meie WBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WBTC tokeni hinna ennustust kohe!

