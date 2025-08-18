Rohkem infot WBTC

$117,817.13
$117,817.13$117,817.13
Wrapped BTC (WBTC) reaalajas hinnagraafik
Wrapped BTC (WBTC) hinna teave (USD)

$ 117,138.81
$ 117,138.81$ 117,138.81
$ 118,556.12
$ 118,556.12$ 118,556.12
$ 117,138.81
$ 117,138.81$ 117,138.81

$ 118,556.12
$ 118,556.12$ 118,556.12

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

-0.37%

-0.36%

-0.09%

-0.09%

Wrapped BTC (WBTC) reaalajas hind on $ 117,817.13. Viimase 24 tunni jooksul WBTC kaubeldud madalaim $ 117,138.81 ja kõrgeim $ 118,556.12 näitab aktiivset turu volatiivsust. WBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 123,958.3989045868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3,330.11634888.

Lüliajalise tootluse osas on WBTC muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped BTC (WBTC) – turuteave

No.9309

$ 14.99B
$ 14.99B$ 14.99B

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

$ 14.99B
$ 14.99B$ 14.99B

127.20K
127.20K 127.20K

127,204.91964965
127,204.91964965 127,204.91964965

ETH

Wrapped BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 14.99B $ 5.07M 24 tunnise kauplemismahuga. WBTC ringlev varu on 127.20K, mille koguvaru on 127204.91964965. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Wrapped BTC (WBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wrapped BTC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -425.6741-0.36%
30 päeva$ +356.94+0.30%
60 päeva$ +14,029.83+13.51%
90 päeva$ +12,413.32+11.77%
Wrapped BTC Hinnamuutus täna

Täna registreeris WBTC muutuse $ -425.6741 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wrapped BTC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +356.94 (+0.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wrapped BTC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WBTC $ +14,029.83 (+13.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wrapped BTC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +12,413.32 (+11.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wrapped BTC (WBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wrapped BTC hinnaajaloo lehte.

Mis on Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wrapped BTC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wrapped BTC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wrapped BTC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wrapped BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped BTC (WBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped BTC (WBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped BTC hinna ennustust kohe!

Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika

Wrapped BTC (WBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wrapped BTC (WBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wrapped BTC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wrapped BTC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Wrapped BTC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wrapped BTC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wrapped BTC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:56:55 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) Olulised valdkonna uudised

