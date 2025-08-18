Mis on Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped BTC kohta Kui palju on Wrapped BTC (WBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas WBTC hind USD on 117,817.13 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WBTC/USD hind? $ 117,817.13 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped BTC turukapitalisatsioon? WBTC turukapitalisatsioon on $ 14.99B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WBTC ringlev varu? WBTC ringlev varu on 127.20K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WBTC (ATH) hind? WBTC saavutab ATH hinna summas 123,958.3989045868 USD . Mis oli kõigi aegade WBTC madalaim (ATL) hind? WBTC nägi ATL hinda summas 3,330.11634888 USD . Milline on WBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WBTC kauplemismaht on $ 5.07M USD . Kas WBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? WBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WBTC hinna ennustust

Wrapped BTC (WBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

