WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
WhiteBIT Token (WBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
WhiteBIT Token (WBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WBT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WBT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WBT tokeni tokenoomikat, avastage WBT tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
