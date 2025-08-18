Rohkem infot WAXL

Axelar hind(WAXL)

1 WAXL/USD reaalajas hind:

$0.339
$0.339
-1.65%1D
Axelar (WAXL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:25:32 (UTC+8)

Axelar (WAXL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3321
$ 0.3321
24 h madal
$ 0.3466
$ 0.3466
24 h kõrge

$ 0.3321
$ 0.3321

$ 0.3466
$ 0.3466

$ 2.6570520358937704
$ 2.6570520358937704

$ 0.27453230501386905
$ 0.27453230501386905

-0.06%

-1.65%

-5.86%

-5.86%

Axelar (WAXL) reaalajas hind on $ 0.339. Viimase 24 tunni jooksul WAXL kaubeldud madalaim $ 0.3321 ja kõrgeim $ 0.3466 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAXLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6570520358937704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.27453230501386905.

Lüliajalise tootluse osas on WAXL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Axelar (WAXL) – turuteave

No.154

$ 345.71M
$ 345.71M

$ 16.73K
$ 16.73K

$ 411.00M
$ 411.00M

1.02B
1.02B

1,212,395,825.042634
1,212,395,825.042634

0.01%

Axelar praegune turukapitalisatsioon on $ 345.71M $ 16.73K 24 tunnise kauplemismahuga. WAXL ringlev varu on 1.02B, mille koguvaru on 1212395825.042634. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Axelar (WAXL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Axelar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005687-1.65%
30 päeva$ -0.0331-8.90%
60 päeva$ -0.05-12.86%
90 päeva$ -0.0315-8.51%
Axelar Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAXL muutuse $ -0.005687 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Axelar 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0331 (-8.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Axelar 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAXL $ -0.05 (-12.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Axelar 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0315 (-8.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Axelar (WAXL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Axelar hinnaajaloo lehte.

Mis on Axelar (WAXL)

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Axelar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Axelar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida WAXL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Axelar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Axelar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Axelar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Axelar (WAXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axelar (WAXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axelar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Axelar hinna ennustust kohe!

Axelar (WAXL) tokenoomika

Axelar (WAXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Axelar (WAXL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Axelar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axelar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAXL kohalike valuutade suhtes

1 Axelar(WAXL)/VND
8,920.785
1 Axelar(WAXL)/AUD
A$0.51867
1 Axelar(WAXL)/GBP
0.24747
1 Axelar(WAXL)/EUR
0.28815
1 Axelar(WAXL)/USD
$0.339
1 Axelar(WAXL)/MYR
RM1.42719
1 Axelar(WAXL)/TRY
13.84815
1 Axelar(WAXL)/JPY
¥49.833
1 Axelar(WAXL)/ARS
ARS$439.11687
1 Axelar(WAXL)/RUB
26.99796
1 Axelar(WAXL)/INR
29.66589
1 Axelar(WAXL)/IDR
Rp5,467.74117
1 Axelar(WAXL)/KRW
470.83032
1 Axelar(WAXL)/PHP
19.17045
1 Axelar(WAXL)/EGP
￡E.16.34319
1 Axelar(WAXL)/BRL
R$1.8306
1 Axelar(WAXL)/CAD
C$0.46782
1 Axelar(WAXL)/BDT
41.16816
1 Axelar(WAXL)/NGN
519.93786
1 Axelar(WAXL)/UAH
13.97019
1 Axelar(WAXL)/VES
Bs45.765
1 Axelar(WAXL)/CLP
$326.796
1 Axelar(WAXL)/PKR
Rs96.03192
1 Axelar(WAXL)/KZT
183.53799
1 Axelar(WAXL)/THB
฿10.97004
1 Axelar(WAXL)/TWD
NT$10.18017
1 Axelar(WAXL)/AED
د.إ1.24413
1 Axelar(WAXL)/CHF
Fr0.2712
1 Axelar(WAXL)/HKD
HK$2.65098
1 Axelar(WAXL)/AMD
֏129.58614
1 Axelar(WAXL)/MAD
.د.م3.04761
1 Axelar(WAXL)/MXN
$6.34947
1 Axelar(WAXL)/PLN
1.23057
1 Axelar(WAXL)/RON
лв1.46448
1 Axelar(WAXL)/SEK
kr3.23406
1 Axelar(WAXL)/BGN
лв0.56613
1 Axelar(WAXL)/HUF
Ft114.37182
1 Axelar(WAXL)/CZK
7.08849
1 Axelar(WAXL)/KWD
د.ك0.103395
1 Axelar(WAXL)/ILS
1.14243
1 Axelar(WAXL)/NOK
kr3.44424
1 Axelar(WAXL)/NZD
$0.56952

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Axelar võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Axelar ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Axelar kohta

Kui palju on Axelar (WAXL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAXL hind USD on 0.339 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAXL/USD hind?
Praegune hind WAXL/USD on $ 0.339. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Axelar turukapitalisatsioon?
WAXL turukapitalisatsioon on $ 345.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAXL ringlev varu?
WAXL ringlev varu on 1.02B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAXL (ATH) hind?
WAXL saavutab ATH hinna summas 2.6570520358937704 USD.
Mis oli kõigi aegade WAXL madalaim (ATL) hind?
WAXL nägi ATL hinda summas 0.27453230501386905 USD.
Milline on WAXL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAXL kauplemismaht on $ 16.73K USD.
Kas WAXL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAXL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAXL hinna ennustust.
Axelar (WAXL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 WAXL = 0.339 USD

WAXLUSDT
$0.339
$0.339
-1.71%

