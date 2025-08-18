Axelar (WAXL) reaalajas hind on $ 0.339. Viimase 24 tunni jooksul WAXL kaubeldud madalaim $ 0.3321 ja kõrgeim $ 0.3466 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAXLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6570520358937704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.27453230501386905.
Lüliajalise tootluse osas on WAXL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Axelar (WAXL) – turuteave
No.154
$ 345.71M
$ 345.71M$ 345.71M
$ 16.73K
$ 16.73K$ 16.73K
$ 411.00M
$ 411.00M$ 411.00M
1.02B
1.02B 1.02B
1,212,395,825.042634
1,212,395,825.042634 1,212,395,825.042634
0.01%
ETH
Axelar praegune turukapitalisatsioon on $ 345.71M$ 16.73K 24 tunnise kauplemismahuga. WAXL ringlev varu on 1.02B, mille koguvaru on 1212395825.042634. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Axelar (WAXL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Axelar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005687
-1.65%
30 päeva
$ -0.0331
-8.90%
60 päeva
$ -0.05
-12.86%
90 päeva
$ -0.0315
-8.51%
Axelar Hinnamuutus täna
Täna registreeris WAXL muutuse $ -0.005687 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Axelar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0331 (-8.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Axelar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAXL $ -0.05 (-12.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Axelar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0315 (-8.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Axelar (WAXL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.
Axelar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Axelar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WAXL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Axelar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Axelar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Axelar hinna ennustus (USD)
Kui palju on Axelar (WAXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axelar (WAXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axelar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Axelar (WAXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Axelar (WAXL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Axelar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axelar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.