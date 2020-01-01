WanderCoin (WANDER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WanderCoin (WANDER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WanderCoin (WANDER) teave WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Ametlik veebisait: https://www.wandercoin.ai/ Valge raamat: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Ostke WANDER kohe!

WanderCoin (WANDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WanderCoin (WANDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00142 $ 0.00142 $ 0.00142 Lisateave WanderCoin (WANDER) hinna kohta

WanderCoin (WANDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WanderCoin (WANDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WANDER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WANDER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WANDER tokeni tokenoomikat, avastage WANDER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WANDER Kas olete huvitatud WanderCoin (WANDER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WANDER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WANDER MEXC-ist osta!

WanderCoin (WANDER) hinna ajalugu WANDER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WANDER hinna ajalugu kohe!

WANDER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WANDER võiks suunduda? Meie WANDER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WANDER tokeni hinna ennustust kohe!

