Walk Token (WALK) teave Blockchain reward-based Move-To-Earn service. Ametlik veebisait: https://superwalk.io/en Valge raamat: https://docs.superwalk.io/english/overview Plokiahela Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58 Ostke WALK kohe!

Walk Token (WALK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Walk Token (WALK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 Praegune hind: $ 0.02692 $ 0.02692 $ 0.02692 Lisateave Walk Token (WALK) hinna kohta

Walk Token (WALK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Walk Token (WALK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WALK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WALK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WALK tokeni tokenoomikat, avastage WALK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WALK Kas olete huvitatud Walk Token (WALK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WALK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WALK MEXC-ist osta!

Walk Token (WALK) hinna ajalugu WALK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WALK hinna ajalugu kohe!

WALK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WALK võiks suunduda? Meie WALK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WALK tokeni hinna ennustust kohe!

