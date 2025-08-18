Rohkem infot WALK

Walk Token hind(WALK)

$0.02772
0.00%1D
Walk Token (WALK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:25:24 (UTC+8)

Walk Token (WALK) hinna teave (USD)

$ 0.02772
24 h madal
$ 0.02858
24 h kõrge

$ 0.02772
$ 0.02858
$ 0.24990752886335088
$ 0.018814416514642204
Walk Token (WALK) reaalajas hind on $ 0.02772. Viimase 24 tunni jooksul WALK kaubeldud madalaim $ 0.02772 ja kõrgeim $ 0.02858 näitab aktiivset turu volatiivsust. WALKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24990752886335088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018814416514642204.

Lüliajalise tootluse osas on WALK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Walk Token (WALK) – turuteave

No.6145

$ 0.00
$ 8.57
$ 0.00
0.00
0
0
KLAY

Walk Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.57 24 tunnise kauplemismahuga. WALK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Walk Token (WALK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Walk Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00292+11.77%
60 päeva$ +0.00162+6.20%
90 päeva$ -0.00285-9.33%
Walk Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris WALK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Walk Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00292 (+11.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Walk Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WALK $ +0.00162 (+6.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Walk Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00285 (-9.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Walk Token (WALK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Walk Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Walk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Walk Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WALK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Walk Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Walk Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Walk Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Walk Token (WALK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Walk Token (WALK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Walk Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Walk Token hinna ennustust kohe!

Walk Token (WALK) tokenoomika

Walk Token (WALK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WALK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Walk Token (WALK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Walk Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Walk Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WALK kohalike valuutade suhtes

1 Walk Token(WALK)/VND
729.4518
1 Walk Token(WALK)/AUD
A$0.0424116
1 Walk Token(WALK)/GBP
0.0202356
1 Walk Token(WALK)/EUR
0.023562
1 Walk Token(WALK)/USD
$0.02772
1 Walk Token(WALK)/MYR
RM0.1167012
1 Walk Token(WALK)/TRY
1.132362
1 Walk Token(WALK)/JPY
¥4.07484
1 Walk Token(WALK)/ARS
ARS$35.9065476
1 Walk Token(WALK)/RUB
2.2076208
1 Walk Token(WALK)/INR
2.4257772
1 Walk Token(WALK)/IDR
Rp447.0967116
1 Walk Token(WALK)/KRW
38.4997536
1 Walk Token(WALK)/PHP
1.567566
1 Walk Token(WALK)/EGP
￡E.1.3363812
1 Walk Token(WALK)/BRL
R$0.149688
1 Walk Token(WALK)/CAD
C$0.0382536
1 Walk Token(WALK)/BDT
3.3663168
1 Walk Token(WALK)/NGN
42.5152728
1 Walk Token(WALK)/UAH
1.1423412
1 Walk Token(WALK)/VES
Bs3.7422
1 Walk Token(WALK)/CLP
$26.72208
1 Walk Token(WALK)/PKR
Rs7.8525216
1 Walk Token(WALK)/KZT
15.0078852
1 Walk Token(WALK)/THB
฿0.8970192
1 Walk Token(WALK)/TWD
NT$0.8324316
1 Walk Token(WALK)/AED
د.إ0.1017324
1 Walk Token(WALK)/CHF
Fr0.022176
1 Walk Token(WALK)/HKD
HK$0.2167704
1 Walk Token(WALK)/AMD
֏10.5962472
1 Walk Token(WALK)/MAD
.د.م0.2492028
1 Walk Token(WALK)/MXN
$0.5191956
1 Walk Token(WALK)/PLN
0.1006236
1 Walk Token(WALK)/RON
лв0.1197504
1 Walk Token(WALK)/SEK
kr0.2644488
1 Walk Token(WALK)/BGN
лв0.0462924
1 Walk Token(WALK)/HUF
Ft9.3521736
1 Walk Token(WALK)/CZK
0.5796252
1 Walk Token(WALK)/KWD
د.ك0.0084546
1 Walk Token(WALK)/ILS
0.0934164
1 Walk Token(WALK)/NOK
kr0.2816352
1 Walk Token(WALK)/NZD
$0.0465696

Walk Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Walk Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Walk Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walk Token kohta

Kui palju on Walk Token (WALK) tänapäeval väärt?
Reaalajas WALK hind USD on 0.02772 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WALK/USD hind?
Praegune hind WALK/USD on $ 0.02772. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Walk Token turukapitalisatsioon?
WALK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WALK ringlev varu?
WALK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WALK (ATH) hind?
WALK saavutab ATH hinna summas 0.24990752886335088 USD.
Mis oli kõigi aegade WALK madalaim (ATL) hind?
WALK nägi ATL hinda summas 0.018814416514642204 USD.
Milline on WALK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WALK kauplemismaht on $ 8.57 USD.
Kas WALK sel aastal kõrgemale ka suundub?
WALK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WALK hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:25:24 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

