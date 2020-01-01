Wagmi (WAGMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wagmi (WAGMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wagmi (WAGMI) teave The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Ametlik veebisait: https://wagmi.com/ Valge raamat: https://docs.wagmi.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Ostke WAGMI kohe!

Wagmi (WAGMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wagmi (WAGMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Praegune hind: $ 0.00483 $ 0.00483 $ 0.00483 Lisateave Wagmi (WAGMI) hinna kohta

Wagmi (WAGMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wagmi (WAGMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAGMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAGMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAGMI tokeni tokenoomikat, avastage WAGMI tokeni reaalajas hinda!

Wagmi (WAGMI) hinna ajalugu WAGMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WAGMI hinna ajalugu kohe!

WAGMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAGMI võiks suunduda? Meie WAGMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAGMI tokeni hinna ennustust kohe!

