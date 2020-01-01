Waffles (WAFFLES) tokenoomika

Waffles (WAFFLES) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Waffles (WAFFLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Waffles (WAFFLES) teave

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Ametlik veebisait:
wafflesj15.com
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/8doS8nzmgVZEaACxALkbK5fZtw4UuoRp4Yt8NEaXfDMb

Waffles (WAFFLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Waffles (WAFFLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Koguvaru:
$ 998.38M
$ 998.38M$ 998.38M
Ringlev varu:
$ 894.47M
$ 894.47M$ 894.47M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.03885
$ 0.03885$ 0.03885
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001623130974260684
$ 0.001623130974260684$ 0.001623130974260684
Praegune hind:
$ 0.00214
$ 0.00214$ 0.00214

Waffles (WAFFLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Waffles (WAFFLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WAFFLES tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WAFFLES tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WAFFLES tokeni tokenoomikat, avastage WAFFLES tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WAFFLES

Kas olete huvitatud Waffles (WAFFLES) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WAFFLES ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Waffles (WAFFLES) hinna ajalugu

WAFFLES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

WAFFLES – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu WAFFLES võiks suunduda? Meie WAFFLES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.