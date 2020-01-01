Waffles (WAFFLES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waffles (WAFFLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waffles (WAFFLES) teave Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again. Ametlik veebisait: wafflesj15.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8doS8nzmgVZEaACxALkbK5fZtw4UuoRp4Yt8NEaXfDMb Ostke WAFFLES kohe!

Waffles (WAFFLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waffles (WAFFLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Koguvaru: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Ringlev varu: $ 894.47M $ 894.47M $ 894.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03885 $ 0.03885 $ 0.03885 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 Praegune hind: $ 0.00214 $ 0.00214 $ 0.00214 Lisateave Waffles (WAFFLES) hinna kohta

Waffles (WAFFLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waffles (WAFFLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAFFLES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAFFLES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAFFLES tokeni tokenoomikat, avastage WAFFLES tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WAFFLES Kas olete huvitatud Waffles (WAFFLES) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WAFFLES ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WAFFLES MEXC-ist osta!

Waffles (WAFFLES) hinna ajalugu WAFFLES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WAFFLES hinna ajalugu kohe!

WAFFLES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAFFLES võiks suunduda? Meie WAFFLES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAFFLES tokeni hinna ennustust kohe!

