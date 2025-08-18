Waffles (WAFFLES) reaalajas hind on $ 0.00232. Viimase 24 tunni jooksul WAFFLES kaubeldud madalaim $ 0.00221 ja kõrgeim $ 0.00239 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAFFLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04295198242461536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001623130974260684.
Lüliajalise tootluse osas on WAFFLES muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -2.92% 24 tunni vältel +2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Waffles (WAFFLES) – turuteave
$ 2.08M
$ 2.08M
$ 11.40K
$ 11.40K
$ 2.32M
$ 2.32M
894.47M
894.47M
1,000,000,000
1,000,000,000
998,378,465.54
998,378,465.54
SOL
Waffles praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08M$ 11.40K 24 tunnise kauplemismahuga. WAFFLES ringlev varu on 894.47M, mille koguvaru on 998378465.54. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.32M.
Waffles (WAFFLES) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Waffles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000698
-2.92%
30 päeva
$ -0.00023
-9.02%
60 päeva
$ +0.00009
+4.03%
90 päeva
$ -0.00156
-40.21%
Waffles Hinnamuutus täna
Täna registreeris WAFFLES muutuse $ -0.0000698 (-2.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Waffles 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00023 (-9.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Waffles 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAFFLES $ +0.00009 (+4.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Waffles 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00156 (-40.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Waffles (WAFFLES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.
Waffles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Waffles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WAFFLES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Waffles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Waffles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Waffles hinna ennustus (USD)
Kui palju on Waffles (WAFFLES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waffles (WAFFLES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waffles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Waffles (WAFFLES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAFFLES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Waffles (WAFFLES) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Waffles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Waffles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.