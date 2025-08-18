Rohkem infot WAFFLES

Waffles hind(WAFFLES)

$0.00232
-2.92%1D
Waffles (WAFFLES) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:35:24 (UTC+8)

Waffles (WAFFLES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00221
24 h madal
$ 0.00239
24 h kõrge

$ 0.00221
$ 0.00239
$ 0.04295198242461536
$ 0.001623130974260684
-0.43%

-2.92%

+2.20%

+2.20%

Waffles (WAFFLES) reaalajas hind on $ 0.00232. Viimase 24 tunni jooksul WAFFLES kaubeldud madalaim $ 0.00221 ja kõrgeim $ 0.00239 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAFFLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04295198242461536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001623130974260684.

Lüliajalise tootluse osas on WAFFLES muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -2.92% 24 tunni vältel +2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Waffles (WAFFLES) – turuteave

No.1838

$ 2.08M
$ 11.40K
$ 2.32M
894.47M
1,000,000,000
998,378,465.54
89.44%

SOL

Waffles praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08M $ 11.40K 24 tunnise kauplemismahuga. WAFFLES ringlev varu on 894.47M, mille koguvaru on 998378465.54. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.32M.

Waffles (WAFFLES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Waffles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000698-2.92%
30 päeva$ -0.00023-9.02%
60 päeva$ +0.00009+4.03%
90 päeva$ -0.00156-40.21%
Waffles Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAFFLES muutuse $ -0.0000698 (-2.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Waffles 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00023 (-9.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Waffles 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAFFLES $ +0.00009 (+4.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Waffles 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00156 (-40.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Waffles (WAFFLES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Waffles hinnaajaloo lehte.

Mis on Waffles (WAFFLES)

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Waffles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Waffles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WAFFLES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Waffles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Waffles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Waffles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waffles (WAFFLES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waffles (WAFFLES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waffles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waffles hinna ennustust kohe!

Waffles (WAFFLES) tokenoomika

Waffles (WAFFLES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAFFLES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Waffles (WAFFLES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Waffles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Waffles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAFFLES kohalike valuutade suhtes

1 Waffles(WAFFLES)/VND
61.0508
1 Waffles(WAFFLES)/AUD
A$0.0035496
1 Waffles(WAFFLES)/GBP
0.0016936
1 Waffles(WAFFLES)/EUR
0.001972
1 Waffles(WAFFLES)/USD
$0.00232
1 Waffles(WAFFLES)/MYR
RM0.0097672
1 Waffles(WAFFLES)/TRY
0.0948416
1 Waffles(WAFFLES)/JPY
¥0.34104
1 Waffles(WAFFLES)/ARS
ARS$3.0051656
1 Waffles(WAFFLES)/RUB
0.1848112
1 Waffles(WAFFLES)/INR
0.2030232
1 Waffles(WAFFLES)/IDR
Rp37.4193496
1 Waffles(WAFFLES)/KRW
3.2222016
1 Waffles(WAFFLES)/PHP
0.1317296
1 Waffles(WAFFLES)/EGP
￡E.0.1118936
1 Waffles(WAFFLES)/BRL
R$0.012528
1 Waffles(WAFFLES)/CAD
C$0.0032016
1 Waffles(WAFFLES)/BDT
0.2814392
1 Waffles(WAFFLES)/NGN
3.5528248
1 Waffles(WAFFLES)/UAH
0.0956072
1 Waffles(WAFFLES)/VES
Bs0.3132
1 Waffles(WAFFLES)/CLP
$2.23184
1 Waffles(WAFFLES)/PKR
Rs0.6566528
1 Waffles(WAFFLES)/KZT
1.2547256
1 Waffles(WAFFLES)/THB
฿0.0750752
1 Waffles(WAFFLES)/TWD
NT$0.0696696
1 Waffles(WAFFLES)/AED
د.إ0.0085144
1 Waffles(WAFFLES)/CHF
Fr0.001856
1 Waffles(WAFFLES)/HKD
HK$0.0181424
1 Waffles(WAFFLES)/AMD
֏0.887168
1 Waffles(WAFFLES)/MAD
.د.م0.0208568
1 Waffles(WAFFLES)/MXN
$0.0434072
1 Waffles(WAFFLES)/PLN
0.0084216
1 Waffles(WAFFLES)/RON
лв0.0100224
1 Waffles(WAFFLES)/SEK
kr0.0221328
1 Waffles(WAFFLES)/BGN
лв0.0038744
1 Waffles(WAFFLES)/HUF
Ft0.7829768
1 Waffles(WAFFLES)/CZK
0.048488
1 Waffles(WAFFLES)/KWD
د.ك0.00070528
1 Waffles(WAFFLES)/ILS
0.0078184
1 Waffles(WAFFLES)/NOK
kr0.0235712
1 Waffles(WAFFLES)/NZD
$0.0038976

Waffles ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Waffles võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Waffles ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waffles kohta

Kui palju on Waffles (WAFFLES) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAFFLES hind USD on 0.00232 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAFFLES/USD hind?
Praegune hind WAFFLES/USD on $ 0.00232. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Waffles turukapitalisatsioon?
WAFFLES turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAFFLES ringlev varu?
WAFFLES ringlev varu on 894.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAFFLES (ATH) hind?
WAFFLES saavutab ATH hinna summas 0.04295198242461536 USD.
Mis oli kõigi aegade WAFFLES madalaim (ATL) hind?
WAFFLES nägi ATL hinda summas 0.001623130974260684 USD.
Milline on WAFFLES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAFFLES kauplemismaht on $ 11.40K USD.
Kas WAFFLES sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAFFLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAFFLES hinna ennustust.
2025-08-18 05:35:24 (UTC+8)

Waffles (WAFFLES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

