Wrapped Accumulate (WACME) reaalajas hind on $ 0.006572. Viimase 24 tunni jooksul WACME kaubeldud madalaim $ 0.006537 ja kõrgeim $ 0.006638 näitab aktiivset turu volatiivsust. WACMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5910658165701004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000999576793482.
Lüliajalise tootluse osas on WACME muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -9.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wrapped Accumulate (WACME) – turuteave
Wrapped Accumulate praegune turukapitalisatsioon on $ 210.49K$ 3.22K 24 tunnise kauplemismahuga. WACME ringlev varu on 32.03M, mille koguvaru on 32028150.10434649. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.29M.
Wrapped Accumulate (WACME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wrapped Accumulate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000197
-0.03%
30 päeva
$ -0.001651
-20.08%
60 päeva
$ -0.002761
-29.59%
90 päeva
$ +0.000583
+9.73%
Wrapped Accumulate Hinnamuutus täna
Täna registreeris WACME muutuse $ -0.00000197 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wrapped Accumulate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001651 (-20.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wrapped Accumulate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WACME $ -0.002761 (-29.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wrapped Accumulate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000583 (+9.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wrapped Accumulate (WACME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.
Wrapped Accumulate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wrapped Accumulate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WACME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wrapped Accumulate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wrapped Accumulate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wrapped Accumulate hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wrapped Accumulate (WACME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Accumulate (WACME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Accumulate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wrapped Accumulate (WACME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WACME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wrapped Accumulate (WACME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wrapped Accumulate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wrapped Accumulate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.