W3GG (W3GG) reaalajas hind on $ 0.01015. Viimase 24 tunni jooksul W3GG kaubeldud madalaim $ 0.01008 ja kõrgeim $ 0.0102 näitab aktiivset turu volatiivsust. W3GGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on W3GG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
W3GG (W3GG) – turuteave
--
----
$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K
$ 10.15M
$ 10.15M$ 10.15M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
W3GG praegune turukapitalisatsioon on --$ 13.73K 24 tunnise kauplemismahuga. W3GG ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
W3GG (W3GG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse W3GG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00065
+6.84%
60 päeva
$ +0.00045
+4.63%
90 päeva
$ -0.00106
-9.46%
W3GG Hinnamuutus täna
Täna registreeris W3GG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
W3GG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00065 (+6.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
W3GG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus W3GG $ +0.00045 (+4.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
W3GG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00106 (-9.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada W3GG (W3GG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.
W3GG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie W3GG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida W3GG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse W3GG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie W3GG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
W3GG hinna ennustus (USD)
Kui palju on W3GG (W3GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie W3GG (W3GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida W3GG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
W3GG (W3GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet W3GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
W3GG (W3GG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas W3GG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust W3GG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.