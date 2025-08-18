Rohkem infot W3GG

W3GG hind(W3GG)

1 W3GG/USD reaalajas hind:

W3GG (W3GG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:51 (UTC+8)

W3GG (W3GG) hinna teave (USD)

W3GG (W3GG) reaalajas hind on $ 0.01015. Viimase 24 tunni jooksul W3GG kaubeldud madalaim $ 0.01008 ja kõrgeim $ 0.0102 näitab aktiivset turu volatiivsust. W3GGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on W3GG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.31% viimase 7 päeva jooksul.

W3GG (W3GG) – turuteave

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

$ 10.15M
$ 10.15M$ 10.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

W3GG praegune turukapitalisatsioon on -- $ 13.73K 24 tunnise kauplemismahuga. W3GG ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

W3GG (W3GG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse W3GG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00065+6.84%
60 päeva$ +0.00045+4.63%
90 päeva$ -0.00106-9.46%
W3GG Hinnamuutus täna

Täna registreeris W3GG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

W3GG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00065 (+6.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

W3GG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus W3GG $ +0.00045 (+4.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

W3GG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00106 (-9.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada W3GG (W3GG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe W3GG hinnaajaloo lehte.

Mis on W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

W3GG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie W3GG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida W3GG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse W3GG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie W3GG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

W3GG hinna ennustus (USD)

Kui palju on W3GG (W3GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie W3GG (W3GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida W3GG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake W3GG hinna ennustust kohe!

W3GG (W3GG) tokenoomika

W3GG (W3GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet W3GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

W3GG (W3GG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas W3GG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust W3GG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

W3GG kohalike valuutade suhtes

W3GG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest W3GG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse W3GG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse W3GG kohta

Kui palju on W3GG (W3GG) tänapäeval väärt?
Reaalajas W3GG hind USD on 0.01015 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune W3GG/USD hind?
Praegune hind W3GG/USD on $ 0.01015. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on W3GG turukapitalisatsioon?
W3GG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on W3GG ringlev varu?
W3GG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim W3GG (ATH) hind?
W3GG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade W3GG madalaim (ATL) hind?
W3GG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on W3GG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine W3GG kauplemismaht on $ 13.73K USD.
Kas W3GG sel aastal kõrgemale ka suundub?
W3GG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake W3GG hinna ennustust.
W3GG (W3GG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

