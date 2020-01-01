Dasha (VVAIFU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dasha (VVAIFU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dasha (VVAIFU) teave vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Ametlik veebisait: https://vvaifu.fun/ Valge raamat: https://docs.vvaifu.fun/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Ostke VVAIFU kohe!

Dasha (VVAIFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dasha (VVAIFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Koguvaru: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Ringlev varu: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Praegune hind: $ 0.002633 $ 0.002633 $ 0.002633 Lisateave Dasha (VVAIFU) hinna kohta

Dasha (VVAIFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dasha (VVAIFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VVAIFU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VVAIFU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VVAIFU tokeni tokenoomikat, avastage VVAIFU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VVAIFU Kas olete huvitatud Dasha (VVAIFU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VVAIFU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VVAIFU MEXC-ist osta!

Dasha (VVAIFU) hinna ajalugu VVAIFU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VVAIFU hinna ajalugu kohe!

VVAIFU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VVAIFU võiks suunduda? Meie VVAIFU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VVAIFU tokeni hinna ennustust kohe!

