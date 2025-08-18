Dasha (VVAIFU) reaalajas hind on $ 0.003054. Viimase 24 tunni jooksul VVAIFU kaubeldud madalaim $ 0.002932 ja kõrgeim $ 0.003261 näitab aktiivset turu volatiivsust. VVAIFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21126701735659592 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002140115072816.
Lüliajalise tootluse osas on VVAIFU muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, +0.86% 24 tunni vältel +7.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dasha (VVAIFU) – turuteave
No.1692
$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M
$ 72.94K
$ 72.94K$ 72.94K
$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M
993.30M
993.30M 993.30M
999,904,308.86
999,904,308.86 999,904,308.86
993,298,150.649819
993,298,150.649819 993,298,150.649819
99.33%
SOL
Dasha praegune turukapitalisatsioon on $ 3.03M$ 72.94K 24 tunnise kauplemismahuga. VVAIFU ringlev varu on 993.30M, mille koguvaru on 993298150.649819. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.05M.
Dasha (VVAIFU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dasha tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000026
+0.86%
30 päeva
$ -0.00016
-4.98%
60 päeva
$ +0.000192
+6.70%
90 päeva
$ -0.002476
-44.78%
Dasha Hinnamuutus täna
Täna registreeris VVAIFU muutuse $ +0.000026 (+0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dasha 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00016 (-4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dasha 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VVAIFU $ +0.000192 (+6.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dasha 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002476 (-44.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dasha (VVAIFU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.
Dasha on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dasha investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VVAIFU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dasha kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dasha ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dasha hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dasha (VVAIFU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dasha (VVAIFU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dasha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dasha (VVAIFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VVAIFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dasha (VVAIFU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dasha osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dasha osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.