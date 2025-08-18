Rohkem infot VVAIFU

Dasha hind(VVAIFU)

1 VVAIFU/USD reaalajas hind:

$0.003049
$0.003049
+0.86%1D
USD
Dasha (VVAIFU) reaalajas hinnagraafik
Dasha (VVAIFU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.09%

+0.86%

+7.95%

+7.95%

Dasha (VVAIFU) reaalajas hind on $ 0.003054. Viimase 24 tunni jooksul VVAIFU kaubeldud madalaim $ 0.002932 ja kõrgeim $ 0.003261 näitab aktiivset turu volatiivsust. VVAIFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21126701735659592 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002140115072816.

Lüliajalise tootluse osas on VVAIFU muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, +0.86% 24 tunni vältel +7.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dasha (VVAIFU) – turuteave

No.1692

99.33%

SOL

Dasha praegune turukapitalisatsioon on $ 3.03M $ 72.94K 24 tunnise kauplemismahuga. VVAIFU ringlev varu on 993.30M, mille koguvaru on 993298150.649819. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.05M.

Dasha (VVAIFU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dasha tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000026+0.86%
30 päeva$ -0.00016-4.98%
60 päeva$ +0.000192+6.70%
90 päeva$ -0.002476-44.78%
Dasha Hinnamuutus täna

Täna registreeris VVAIFU muutuse $ +0.000026 (+0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dasha 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00016 (-4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dasha 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VVAIFU $ +0.000192 (+6.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dasha 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002476 (-44.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dasha (VVAIFU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dasha hinnaajaloo lehte.

Mis on Dasha (VVAIFU)

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Dasha on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dasha investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VVAIFU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dasha kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dasha ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dasha hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dasha (VVAIFU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dasha (VVAIFU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dasha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dasha hinna ennustust kohe!

Dasha (VVAIFU) tokenoomika

Dasha (VVAIFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VVAIFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dasha (VVAIFU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dasha osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dasha osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VVAIFU kohalike valuutade suhtes

1 Dasha(VVAIFU)/VND
80.36601
1 Dasha(VVAIFU)/AUD
A$0.00464208
1 Dasha(VVAIFU)/GBP
0.00222942
1 Dasha(VVAIFU)/EUR
0.0025959
1 Dasha(VVAIFU)/USD
$0.003054
1 Dasha(VVAIFU)/MYR
RM0.01285734
1 Dasha(VVAIFU)/TRY
0.12457266
1 Dasha(VVAIFU)/JPY
¥0.448938
1 Dasha(VVAIFU)/ARS
ARS$3.96106854
1 Dasha(VVAIFU)/RUB
0.24343434
1 Dasha(VVAIFU)/INR
0.26725554
1 Dasha(VVAIFU)/IDR
Rp49.25805762
1 Dasha(VVAIFU)/KRW
4.24163952
1 Dasha(VVAIFU)/PHP
0.1727037
1 Dasha(VVAIFU)/EGP
￡E.0.14738604
1 Dasha(VVAIFU)/BRL
R$0.0164916
1 Dasha(VVAIFU)/CAD
C$0.00421452
1 Dasha(VVAIFU)/BDT
0.37087776
1 Dasha(VVAIFU)/NGN
4.68404196
1 Dasha(VVAIFU)/UAH
0.12585534
1 Dasha(VVAIFU)/VES
Bs0.41229
1 Dasha(VVAIFU)/CLP
$2.944056
1 Dasha(VVAIFU)/PKR
Rs0.86513712
1 Dasha(VVAIFU)/KZT
1.65346614
1 Dasha(VVAIFU)/THB
฿0.0986442
1 Dasha(VVAIFU)/TWD
NT$0.09171162
1 Dasha(VVAIFU)/AED
د.إ0.01120818
1 Dasha(VVAIFU)/CHF
Fr0.0024432
1 Dasha(VVAIFU)/HKD
HK$0.02388228
1 Dasha(VVAIFU)/AMD
֏1.16742204
1 Dasha(VVAIFU)/MAD
.د.م0.02745546
1 Dasha(VVAIFU)/MXN
$0.05762898
1 Dasha(VVAIFU)/PLN
0.01111656
1 Dasha(VVAIFU)/RON
лв0.01319328
1 Dasha(VVAIFU)/SEK
kr0.0291657
1 Dasha(VVAIFU)/BGN
лв0.00510018
1 Dasha(VVAIFU)/HUF
Ft1.0310304
1 Dasha(VVAIFU)/CZK
0.0638286
1 Dasha(VVAIFU)/KWD
د.ك0.00093147
1 Dasha(VVAIFU)/ILS
0.01029198
1 Dasha(VVAIFU)/NOK
kr0.03112026
1 Dasha(VVAIFU)/NZD
$0.00513072

Dasha ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dasha võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dasha ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dasha kohta

Kui palju on Dasha (VVAIFU) tänapäeval väärt?
Reaalajas VVAIFU hind USD on 0.003054 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VVAIFU/USD hind?
Praegune hind VVAIFU/USD on $ 0.003054. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dasha turukapitalisatsioon?
VVAIFU turukapitalisatsioon on $ 3.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VVAIFU ringlev varu?
VVAIFU ringlev varu on 993.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VVAIFU (ATH) hind?
VVAIFU saavutab ATH hinna summas 0.21126701735659592 USD.
Mis oli kõigi aegade VVAIFU madalaim (ATL) hind?
VVAIFU nägi ATL hinda summas 0.00002140115072816 USD.
Milline on VVAIFU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VVAIFU kauplemismaht on $ 72.94K USD.
Kas VVAIFU sel aastal kõrgemale ka suundub?
VVAIFU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VVAIFU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VVAIFU/USD kalkulaator

Summa

VVAIFU
VVAIFU
USD
USD

1 VVAIFU = 0.003054 USD

Kauplemine: VVAIFU

VVAIFUUSDT
$0.003049
$0.003049
+0.79%

