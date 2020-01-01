VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VulpeFi (VULPEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VulpeFi (VULPEFI) teave VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Ametlik veebisait: https://vulpefi.com Valge raamat: https://docs.vulpefi.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e Ostke VULPEFI kohe!

VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VulpeFi (VULPEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.01082 $ 0.01082 $ 0.01082 Lisateave VulpeFi (VULPEFI) hinna kohta

VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VULPEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VULPEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VULPEFI tokeni tokenoomikat, avastage VULPEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VULPEFI Kas olete huvitatud VulpeFi (VULPEFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VULPEFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VULPEFI MEXC-ist osta!

VulpeFi (VULPEFI) hinna ajalugu VULPEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VULPEFI hinna ajalugu kohe!

VULPEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VULPEFI võiks suunduda? Meie VULPEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VULPEFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!