VulpeFi (VULPEFI) reaalajas hind on $ 0.01114. Viimase 24 tunni jooksul VULPEFI kaubeldud madalaim $ 0.01052 ja kõrgeim $ 0.01145 näitab aktiivset turu volatiivsust. VULPEFIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on VULPEFI muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -29.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VulpeFi (VULPEFI) – turuteave
--
----
$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
--
----
400,000,000
400,000,000 400,000,000
BSC
VulpeFi praegune turukapitalisatsioon on --$ 13.85K 24 tunnise kauplemismahuga. VULPEFI ringlev varu on --, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.46M.
VulpeFi (VULPEFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VulpeFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000598
+0.54%
30 päeva
$ -0.00783
-41.28%
60 päeva
$ -0.03886
-77.72%
90 päeva
$ -0.03886
-77.72%
VulpeFi Hinnamuutus täna
Täna registreeris VULPEFI muutuse $ +0.0000598 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VulpeFi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00783 (-41.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VulpeFi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VULPEFI $ -0.03886 (-77.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VulpeFi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03886 (-77.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VulpeFi (VULPEFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading.
VulpeFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VulpeFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VULPEFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VulpeFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VulpeFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VulpeFi hinna ennustus (USD)
Kui palju on VulpeFi (VULPEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VulpeFi (VULPEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VulpeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VULPEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VulpeFi (VULPEFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VulpeFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VulpeFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.