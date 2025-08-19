Rohkem infot VULPEFI

VulpeFi hind(VULPEFI)

1 VULPEFI/USD reaalajas hind:

$0.01114
+0.54%1D
USD
VulpeFi (VULPEFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:39:25 (UTC+8)

VulpeFi (VULPEFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01052
24 h madal
$ 0.01145
24 h kõrge

$ 0.01052
$ 0.01145
--
--
+0.81%

+0.54%

-29.23%

-29.23%

VulpeFi (VULPEFI) reaalajas hind on $ 0.01114. Viimase 24 tunni jooksul VULPEFI kaubeldud madalaim $ 0.01052 ja kõrgeim $ 0.01145 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on VULPEFI muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -29.23% viimase 7 päeva jooksul.

VulpeFi (VULPEFI) – turuteave

--
$ 13.85K
$ 4.46M
--
400,000,000
BSC

VulpeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 13.85K 24 tunnise kauplemismahuga. VULPEFI ringlev varu on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.46M.

VulpeFi (VULPEFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VulpeFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000598+0.54%
30 päeva$ -0.00783-41.28%
60 päeva$ -0.03886-77.72%
90 päeva$ -0.03886-77.72%
VulpeFi Hinnamuutus täna

Täna registreeris VULPEFI muutuse $ +0.0000598 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VulpeFi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00783 (-41.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VulpeFi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VULPEFI $ -0.03886 (-77.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VulpeFi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03886 (-77.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VulpeFi (VULPEFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VulpeFi hinnaajaloo lehte.

Mis on VulpeFi (VULPEFI)

VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading.

VulpeFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VulpeFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VULPEFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VulpeFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VulpeFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VulpeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on VulpeFi (VULPEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VulpeFi (VULPEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VulpeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VulpeFi hinna ennustust kohe!

VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika

VulpeFi (VULPEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VULPEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VulpeFi (VULPEFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VulpeFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VulpeFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VULPEFI kohalike valuutade suhtes

1 VulpeFi(VULPEFI)/VND
293.1491
1 VulpeFi(VULPEFI)/AUD
A$0.0171556
1 VulpeFi(VULPEFI)/GBP
0.0082436
1 VulpeFi(VULPEFI)/EUR
0.009469
1 VulpeFi(VULPEFI)/USD
$0.01114
1 VulpeFi(VULPEFI)/MYR
RM0.0470108
1 VulpeFi(VULPEFI)/TRY
0.4554032
1 VulpeFi(VULPEFI)/JPY
¥1.63758
1 VulpeFi(VULPEFI)/ARS
ARS$14.3926572
1 VulpeFi(VULPEFI)/RUB
0.89677
1 VulpeFi(VULPEFI)/INR
0.9728562
1 VulpeFi(VULPEFI)/IDR
Rp179.6773942
1 VulpeFi(VULPEFI)/KRW
15.4721232
1 VulpeFi(VULPEFI)/PHP
0.6354256
1 VulpeFi(VULPEFI)/EGP
￡E.0.5389532
1 VulpeFi(VULPEFI)/BRL
R$0.0604902
1 VulpeFi(VULPEFI)/CAD
C$0.0153732
1 VulpeFi(VULPEFI)/BDT
1.3530644
1 VulpeFi(VULPEFI)/NGN
17.0596846
1 VulpeFi(VULPEFI)/COP
$44.7389084
1 VulpeFi(VULPEFI)/ZAR
R.0.1963982
1 VulpeFi(VULPEFI)/UAH
0.4591908
1 VulpeFi(VULPEFI)/VES
Bs1.5039
1 VulpeFi(VULPEFI)/CLP
$10.73896
1 VulpeFi(VULPEFI)/PKR
Rs3.159304
1 VulpeFi(VULPEFI)/KZT
6.0021206
1 VulpeFi(VULPEFI)/THB
฿0.36205
1 VulpeFi(VULPEFI)/TWD
NT$0.3348684
1 VulpeFi(VULPEFI)/AED
د.إ0.0408838
1 VulpeFi(VULPEFI)/CHF
Fr0.008912
1 VulpeFi(VULPEFI)/HKD
HK$0.0870034
1 VulpeFi(VULPEFI)/AMD
֏4.2697392
1 VulpeFi(VULPEFI)/MAD
.د.م0.1003714
1 VulpeFi(VULPEFI)/MXN
$0.2089864
1 VulpeFi(VULPEFI)/SAR
ريال0.041775
1 VulpeFi(VULPEFI)/PLN
0.0405496
1 VulpeFi(VULPEFI)/RON
лв0.0482362
1 VulpeFi(VULPEFI)/SEK
kr0.106387
1 VulpeFi(VULPEFI)/BGN
лв0.0186038
1 VulpeFi(VULPEFI)/HUF
Ft3.773675
1 VulpeFi(VULPEFI)/CZK
0.2334944
1 VulpeFi(VULPEFI)/KWD
د.ك0.0033977
1 VulpeFi(VULPEFI)/ILS
0.0376532
1 VulpeFi(VULPEFI)/AOA
Kz10.1548898
1 VulpeFi(VULPEFI)/BHD
.د.ب0.00419978
1 VulpeFi(VULPEFI)/BMD
$0.01114
1 VulpeFi(VULPEFI)/DKK
kr0.0711846
1 VulpeFi(VULPEFI)/HNL
L0.2916452
1 VulpeFi(VULPEFI)/MUR
0.5065358
1 VulpeFi(VULPEFI)/NAD
$0.1962868
1 VulpeFi(VULPEFI)/NOK
kr0.113628
1 VulpeFi(VULPEFI)/NZD
$0.0187152
1 VulpeFi(VULPEFI)/PAB
B/.0.01114
1 VulpeFi(VULPEFI)/PGK
K0.046231
1 VulpeFi(VULPEFI)/QAR
ر.ق0.0405496
1 VulpeFi(VULPEFI)/RSD
дин.1.1187902

VulpeFi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VulpeFi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VulpeFi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VulpeFi kohta

Kui palju on VulpeFi (VULPEFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VULPEFI hind USD on 0.01114 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VULPEFI/USD hind?
Praegune hind VULPEFI/USD on $ 0.01114. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VulpeFi turukapitalisatsioon?
VULPEFI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VULPEFI ringlev varu?
VULPEFI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VULPEFI (ATH) hind?
VULPEFI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade VULPEFI madalaim (ATL) hind?
VULPEFI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on VULPEFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VULPEFI kauplemismaht on $ 13.85K USD.
Kas VULPEFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VULPEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VULPEFI hinna ennustust.
VulpeFi (VULPEFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

