VSG logo

VSG hind(VSG)

1 VSG/USD reaalajas hind:

$0.000194
+0.15%1D
USD
VSG (VSG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:56:20 (UTC+8)

VSG (VSG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001904
24 h madal
$ 0.0002101
24 h kõrge

$ 0.0001904
$ 0.0002101
$ 0.008684814751309918
$ 0.000002885292866073
+0.10%

+0.15%

-41.80%

-41.80%

VSG (VSG) reaalajas hind on $ 0.000194. Viimase 24 tunni jooksul VSG kaubeldud madalaim $ 0.0001904 ja kõrgeim $ 0.0002101 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.008684814751309918 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002885292866073.

Lüliajalise tootluse osas on VSG muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -41.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VSG (VSG) – turuteave

No.1845

$ 1.94M
$ 25.61K
$ 1.94M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

VSG

VSG praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M $ 25.61K 24 tunnise kauplemismahuga. VSG ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.94M.

VSG (VSG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VSG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000291+0.15%
30 päeva$ -0.0004174-68.27%
60 päeva$ -0.001186-85.95%
90 päeva$ -0.0003484-64.24%
VSG Hinnamuutus täna

Täna registreeris VSG muutuse $ +0.000000291 (+0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VSG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004174 (-68.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VSG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VSG $ -0.001186 (-85.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VSG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003484 (-64.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VSG (VSG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VSG hinnaajaloo lehte.

Mis on VSG (VSG)

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

VSG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VSG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VSG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VSG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VSG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VSG hinna ennustus (USD)

Kui palju on VSG (VSG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VSG (VSG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VSG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VSG hinna ennustust kohe!

VSG (VSG) tokenoomika

VSG (VSG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VSG (VSG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VSG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VSG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VSG kohalike valuutade suhtes

1 VSG(VSG)/VND
5.10511
1 VSG(VSG)/AUD
A$0.00029488
1 VSG(VSG)/GBP
0.00014162
1 VSG(VSG)/EUR
0.0001649
1 VSG(VSG)/USD
$0.000194
1 VSG(VSG)/MYR
RM0.00081674
1 VSG(VSG)/TRY
0.00791326
1 VSG(VSG)/JPY
¥0.028518
1 VSG(VSG)/ARS
ARS$0.25161994
1 VSG(VSG)/RUB
0.01546374
1 VSG(VSG)/INR
0.01697694
1 VSG(VSG)/IDR
Rp3.12903182
1 VSG(VSG)/KRW
0.26944272
1 VSG(VSG)/PHP
0.0109707
1 VSG(VSG)/EGP
￡E.0.00936244
1 VSG(VSG)/BRL
R$0.0010476
1 VSG(VSG)/CAD
C$0.00026772
1 VSG(VSG)/BDT
0.02355936
1 VSG(VSG)/NGN
0.29754556
1 VSG(VSG)/UAH
0.00799474
1 VSG(VSG)/VES
Bs0.02619
1 VSG(VSG)/CLP
$0.187016
1 VSG(VSG)/PKR
Rs0.05495632
1 VSG(VSG)/KZT
0.10503354
1 VSG(VSG)/THB
฿0.0062662
1 VSG(VSG)/TWD
NT$0.00582582
1 VSG(VSG)/AED
د.إ0.00071198
1 VSG(VSG)/CHF
Fr0.0001552
1 VSG(VSG)/HKD
HK$0.00151708
1 VSG(VSG)/AMD
֏0.07415844
1 VSG(VSG)/MAD
.د.م0.00174406
1 VSG(VSG)/MXN
$0.00366078
1 VSG(VSG)/PLN
0.00070616
1 VSG(VSG)/RON
лв0.00083808
1 VSG(VSG)/SEK
kr0.0018527
1 VSG(VSG)/BGN
лв0.00032398
1 VSG(VSG)/HUF
Ft0.0654944
1 VSG(VSG)/CZK
0.0040546
1 VSG(VSG)/KWD
د.ك0.00005917
1 VSG(VSG)/ILS
0.00065378
1 VSG(VSG)/NOK
kr0.00197686
1 VSG(VSG)/NZD
$0.00032592

VSG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VSG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VSG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VSG kohta

Kui palju on VSG (VSG) tänapäeval väärt?
Reaalajas VSG hind USD on 0.000194 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VSG/USD hind?
Praegune hind VSG/USD on $ 0.000194. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VSG turukapitalisatsioon?
VSG turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VSG ringlev varu?
VSG ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSG (ATH) hind?
VSG saavutab ATH hinna summas 0.008684814751309918 USD.
Mis oli kõigi aegade VSG madalaim (ATL) hind?
VSG nägi ATL hinda summas 0.000002885292866073 USD.
Milline on VSG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VSG kauplemismaht on $ 25.61K USD.
Kas VSG sel aastal kõrgemale ka suundub?
VSG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSG hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:56:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

