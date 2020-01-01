Vyvo Coin (VSC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vyvo Coin (VSC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vyvo Coin (VSC) teave Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Ametlik veebisait: https://www.vyvo.com/ Valge raamat: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://vscscan.org Ostke VSC kohe!

Vyvo Coin (VSC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vyvo Coin (VSC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Koguvaru: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B Ringlev varu: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.86M $ 86.86M $ 86.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Praegune hind: $ 0.00434 $ 0.00434 $ 0.00434 Lisateave Vyvo Coin (VSC) hinna kohta

Vyvo Coin (VSC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vyvo Coin (VSC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VSC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VSC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VSC tokeni tokenoomikat, avastage VSC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VSC Kas olete huvitatud Vyvo Coin (VSC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VSC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VSC MEXC-ist osta!

Vyvo Coin (VSC) hinna ajalugu VSC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VSC hinna ajalugu kohe!

VSC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VSC võiks suunduda? Meie VSC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VSC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!