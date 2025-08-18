Rohkem infot VSC

Vyvo Coin logo

Vyvo Coin hind(VSC)

1 VSC/USD reaalajas hind:

$0.004492
-0.06%1D
USD
Vyvo Coin (VSC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:04:39 (UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004273
24 h madal
$ 0.004498
24 h kõrge

$ 0.004273
$ 0.004498
$ 0.07954688274669303
$ 0.002328293566114493
-0.07%

-0.06%

+10.23%

+10.23%

Vyvo Coin (VSC) reaalajas hind on $ 0.00449. Viimase 24 tunni jooksul VSC kaubeldud madalaim $ 0.004273 ja kõrgeim $ 0.004498 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07954688274669303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002328293566114493.

Lüliajalise tootluse osas on VSC muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +10.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vyvo Coin (VSC) – turuteave

No.1523

$ 4.23M
$ 75.63K
$ 89.86M
941.35M
20,014,165,805
19,604,298,924
4.70%

BSC

Vyvo Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 4.23M $ 75.63K 24 tunnise kauplemismahuga. VSC ringlev varu on 941.35M, mille koguvaru on 19604298924. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.86M.

Vyvo Coin (VSC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vyvo Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000027-0.06%
30 päeva$ +0.001815+67.85%
60 päeva$ +0.000991+28.32%
90 päeva$ -0.00005-1.11%
Vyvo Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris VSC muutuse $ -0.0000027 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vyvo Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001815 (+67.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vyvo Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VSC $ +0.000991 (+28.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vyvo Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00005 (-1.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vyvo Coin (VSC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vyvo Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Vyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Vyvo Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vyvo Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VSC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vyvo Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vyvo Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vyvo Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vyvo Coin (VSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vyvo Coin (VSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vyvo Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vyvo Coin hinna ennustust kohe!

Vyvo Coin (VSC) tokenoomika

Vyvo Coin (VSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vyvo Coin (VSC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vyvo Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vyvo Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VSC kohalike valuutade suhtes

1 Vyvo Coin(VSC)/VND
118.15435
1 Vyvo Coin(VSC)/AUD
A$0.0068248
1 Vyvo Coin(VSC)/GBP
0.0032777
1 Vyvo Coin(VSC)/EUR
0.0038165
1 Vyvo Coin(VSC)/USD
$0.00449
1 Vyvo Coin(VSC)/MYR
RM0.0189029
1 Vyvo Coin(VSC)/TRY
0.1831471
1 Vyvo Coin(VSC)/JPY
¥0.66003
1 Vyvo Coin(VSC)/ARS
ARS$5.8235749
1 Vyvo Coin(VSC)/RUB
0.3578979
1 Vyvo Coin(VSC)/INR
0.3929199
1 Vyvo Coin(VSC)/IDR
Rp72.4193447
1 Vyvo Coin(VSC)/KRW
6.2360712
1 Vyvo Coin(VSC)/PHP
0.2539095
1 Vyvo Coin(VSC)/EGP
￡E.0.2166874
1 Vyvo Coin(VSC)/BRL
R$0.024246
1 Vyvo Coin(VSC)/CAD
C$0.0061962
1 Vyvo Coin(VSC)/BDT
0.5452656
1 Vyvo Coin(VSC)/NGN
6.8864926
1 Vyvo Coin(VSC)/UAH
0.1850329
1 Vyvo Coin(VSC)/VES
Bs0.60615
1 Vyvo Coin(VSC)/CLP
$4.32836
1 Vyvo Coin(VSC)/PKR
Rs1.2719272
1 Vyvo Coin(VSC)/KZT
2.4309309
1 Vyvo Coin(VSC)/THB
฿0.145027
1 Vyvo Coin(VSC)/TWD
NT$0.1348347
1 Vyvo Coin(VSC)/AED
د.إ0.0164783
1 Vyvo Coin(VSC)/CHF
Fr0.003592
1 Vyvo Coin(VSC)/HKD
HK$0.0351118
1 Vyvo Coin(VSC)/AMD
֏1.7163474
1 Vyvo Coin(VSC)/MAD
.د.م0.0403651
1 Vyvo Coin(VSC)/MXN
$0.0847263
1 Vyvo Coin(VSC)/PLN
0.0163436
1 Vyvo Coin(VSC)/RON
лв0.0193968
1 Vyvo Coin(VSC)/SEK
kr0.0428795
1 Vyvo Coin(VSC)/BGN
лв0.0074983
1 Vyvo Coin(VSC)/HUF
Ft1.515824
1 Vyvo Coin(VSC)/CZK
0.093841
1 Vyvo Coin(VSC)/KWD
د.ك0.00136945
1 Vyvo Coin(VSC)/ILS
0.0151313
1 Vyvo Coin(VSC)/NOK
kr0.0457531
1 Vyvo Coin(VSC)/NZD
$0.0075432

Vyvo Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vyvo Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vyvo Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vyvo Coin kohta

Kui palju on Vyvo Coin (VSC) tänapäeval väärt?
Reaalajas VSC hind USD on 0.00449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VSC/USD hind?
Praegune hind VSC/USD on $ 0.00449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vyvo Coin turukapitalisatsioon?
VSC turukapitalisatsioon on $ 4.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VSC ringlev varu?
VSC ringlev varu on 941.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSC (ATH) hind?
VSC saavutab ATH hinna summas 0.07954688274669303 USD.
Mis oli kõigi aegade VSC madalaim (ATL) hind?
VSC nägi ATL hinda summas 0.002328293566114493 USD.
Milline on VSC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VSC kauplemismaht on $ 75.63K USD.
Kas VSC sel aastal kõrgemale ka suundub?
VSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

