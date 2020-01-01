Virtual X (VRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Virtual X (VRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Virtual X (VRL) teave Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. Ametlik veebisait: https://www.virtualx.uk Valge raamat: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Ostke VRL kohe!

Virtual X (VRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Virtual X (VRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 Praegune hind: $ 0.0000269 $ 0.0000269 $ 0.0000269 Lisateave Virtual X (VRL) hinna kohta

Virtual X (VRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Virtual X (VRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VRL tokeni tokenoomikat, avastage VRL tokeni reaalajas hinda!

Virtual X (VRL) hinna ajalugu VRL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VRL hinna ajalugu kohe!

VRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VRL võiks suunduda? Meie VRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VRL tokeni hinna ennustust kohe!

