Virtual X (VRL) reaalajas hind on $ 0.0000269. Viimase 24 tunni jooksul VRL kaubeldud madalaim $ 0.0000269 ja kõrgeim $ 0.00002745 näitab aktiivset turu volatiivsust. VRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004316360062861883 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005244363770449.
Lüliajalise tootluse osas on VRL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Virtual X (VRL) – turuteave
No.7881
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 19.96
$ 19.96$ 19.96
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
0.00
0.00 0.00
50,000,088,813.007225
50,000,088,813.007225 50,000,088,813.007225
BSC
Virtual X praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 19.96 24 tunnise kauplemismahuga. VRL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50000088813.007225. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Virtual X (VRL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Virtual X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000245
-47.67%
60 päeva
$ +0.00000074
+2.82%
90 päeva
$ -0.00011427
-80.95%
Virtual X Hinnamuutus täna
Täna registreeris VRL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Virtual X 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000245 (-47.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Virtual X 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VRL $ +0.00000074 (+2.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Virtual X 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00011427 (-80.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Virtual X (VRL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.
Virtual X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Virtual X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VRL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Virtual X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Virtual X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Virtual X hinna ennustus (USD)
Kui palju on Virtual X (VRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtual X (VRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtual X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Virtual X (VRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Virtual X (VRL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Virtual X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Virtual X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.