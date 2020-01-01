Verasity (VRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Verasity (VRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Verasity (VRA) teave Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Ametlik veebisait: https://www.verasity.io/ Valge raamat: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Ostke VRA kohe!

Verasity (VRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Verasity (VRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Koguvaru: $ 96.62B $ 96.62B $ 96.62B Ringlev varu: $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 145.86M $ 145.86M $ 145.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.087156 $ 0.087156 $ 0.087156 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 Praegune hind: $ 0.001455 $ 0.001455 $ 0.001455 Lisateave Verasity (VRA) hinna kohta

Verasity (VRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Verasity (VRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VRA tokeni tokenoomikat, avastage VRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VRA Kas olete huvitatud Verasity (VRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VRA MEXC-ist osta!

Verasity (VRA) hinna ajalugu VRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VRA hinna ajalugu kohe!

VRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VRA võiks suunduda? Meie VRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VRA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!