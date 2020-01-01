VR1 Arcade (VR1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VR1 Arcade (VR1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VR1 Arcade (VR1) teave VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy. Ametlik veebisait: https://www.vr1arcade.com/vr1token Valge raamat: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5HpFsGEkcyChSovAmKVxtXb4JqVVkBpPnmYPoSgZmoon Ostke VR1 kohe!

VR1 Arcade (VR1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VR1 Arcade (VR1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0001007 $ 0.0001007 $ 0.0001007 Lisateave VR1 Arcade (VR1) hinna kohta

VR1 Arcade (VR1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VR1 Arcade (VR1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VR1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VR1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VR1 tokeni tokenoomikat, avastage VR1 tokeni reaalajas hinda!

