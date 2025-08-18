Rohkem infot VR1

VR1 Arcade logo

VR1 Arcade hind(VR1)

1 VR1/USD reaalajas hind:

$0.0001008
$0.0001008$0.0001008
0.00%1D
USD
VR1 Arcade (VR1) reaalajas hinnagraafik
VR1 Arcade (VR1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001007
$ 0.0001007$ 0.0001007
24 h madal
$ 0.0001155
$ 0.0001155$ 0.0001155
24 h kõrge

$ 0.0001007
$ 0.0001007$ 0.0001007

$ 0.0001155
$ 0.0001155$ 0.0001155

VR1 Arcade (VR1) reaalajas hind on $ 0.0001008. Viimase 24 tunni jooksul VR1 kaubeldud madalaim $ 0.0001007 ja kõrgeim $ 0.0001155 näitab aktiivset turu volatiivsust. VR1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on VR1 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VR1 Arcade (VR1) – turuteave

$ 31.96
$ 31.96$ 31.96

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

10,000,000,001
10,000,000,001 10,000,000,001

SOL

VR1 Arcade praegune turukapitalisatsioon on -- $ 31.96 24 tunnise kauplemismahuga. VR1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

VR1 Arcade (VR1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VR1 Arcade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0004413-81.41%
60 päeva$ -0.0018212-94.76%
90 päeva$ -0.0279392-99.65%
VR1 Arcade Hinnamuutus täna

Täna registreeris VR1 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VR1 Arcade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004413 (-81.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VR1 Arcade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VR1 $ -0.0018212 (-94.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VR1 Arcade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0279392 (-99.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VR1 Arcade (VR1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VR1 Arcade hinnaajaloo lehte.

Mis on VR1 Arcade (VR1)

VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.

VR1 Arcade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VR1 Arcade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VR1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VR1 Arcade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VR1 Arcade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VR1 Arcade hinna ennustus (USD)

Kui palju on VR1 Arcade (VR1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VR1 Arcade (VR1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VR1 Arcade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VR1 Arcade hinna ennustust kohe!

VR1 Arcade (VR1) tokenoomika

VR1 Arcade (VR1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VR1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VR1 Arcade (VR1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VR1 Arcade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VR1 Arcade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VR1 kohalike valuutade suhtes

1 VR1 Arcade(VR1)/VND
2.652552
2.652552
1 VR1 Arcade(VR1)/AUD
A$0.000153216
1 VR1 Arcade(VR1)/GBP
0.000073584
1 VR1 Arcade(VR1)/EUR
0.00008568
1 VR1 Arcade(VR1)/USD
$0.0001008
1 VR1 Arcade(VR1)/MYR
RM0.000424368
1 VR1 Arcade(VR1)/TRY
0.004111632
1 VR1 Arcade(VR1)/JPY
¥0.0148176
1 VR1 Arcade(VR1)/ARS
ARS$0.130738608
1 VR1 Arcade(VR1)/RUB
0.008034768
1 VR1 Arcade(VR1)/INR
0.008821008
1 VR1 Arcade(VR1)/IDR
Rp1.625806224
1 VR1 Arcade(VR1)/KRW
0.139999104
1 VR1 Arcade(VR1)/PHP
0.00570024
1 VR1 Arcade(VR1)/EGP
￡E.0.004864608
1 VR1 Arcade(VR1)/BRL
R$0.00054432
1 VR1 Arcade(VR1)/CAD
C$0.000139104
1 VR1 Arcade(VR1)/BDT
0.012241152
1 VR1 Arcade(VR1)/NGN
0.154600992
1 VR1 Arcade(VR1)/UAH
0.004153968
1 VR1 Arcade(VR1)/VES
Bs0.013608
1 VR1 Arcade(VR1)/CLP
$0.0971712
1 VR1 Arcade(VR1)/PKR
Rs0.028554624
1 VR1 Arcade(VR1)/KZT
0.054574128
1 VR1 Arcade(VR1)/THB
฿0.00325584
1 VR1 Arcade(VR1)/TWD
NT$0.003027024
1 VR1 Arcade(VR1)/AED
د.إ0.000369936
1 VR1 Arcade(VR1)/CHF
Fr0.00008064
1 VR1 Arcade(VR1)/HKD
HK$0.000788256
1 VR1 Arcade(VR1)/AMD
֏0.038531808
1 VR1 Arcade(VR1)/MAD
.د.م0.000906192
1 VR1 Arcade(VR1)/MXN
$0.001902096
1 VR1 Arcade(VR1)/PLN
0.000366912
1 VR1 Arcade(VR1)/RON
лв0.000435456
1 VR1 Arcade(VR1)/SEK
kr0.00096264
1 VR1 Arcade(VR1)/BGN
лв0.000168336
1 VR1 Arcade(VR1)/HUF
Ft0.03403008
1 VR1 Arcade(VR1)/CZK
0.00210672
1 VR1 Arcade(VR1)/KWD
د.ك0.000030744
1 VR1 Arcade(VR1)/ILS
0.000339696
1 VR1 Arcade(VR1)/NOK
kr0.001027152
1 VR1 Arcade(VR1)/NZD
$0.000169344

VR1 Arcade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VR1 Arcade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VR1 Arcade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VR1 Arcade kohta

Kui palju on VR1 Arcade (VR1) tänapäeval väärt?
Reaalajas VR1 hind USD on 0.0001008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VR1/USD hind?
Praegune hind VR1/USD on $ 0.0001008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VR1 Arcade turukapitalisatsioon?
VR1 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VR1 ringlev varu?
VR1 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VR1 (ATH) hind?
VR1 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade VR1 madalaim (ATL) hind?
VR1 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on VR1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VR1 kauplemismaht on $ 31.96 USD.
Kas VR1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
VR1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VR1 hinna ennustust.
VR1 Arcade (VR1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

