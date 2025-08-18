VR1 Arcade (VR1) reaalajas hind on $ 0.0001008. Viimase 24 tunni jooksul VR1 kaubeldud madalaim $ 0.0001007 ja kõrgeim $ 0.0001155 näitab aktiivset turu volatiivsust. VR1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on VR1 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VR1 Arcade (VR1) – turuteave
--
----
$ 31.96
$ 1.01M
--
----
10,000,000,001
SOL
VR1 Arcade praegune turukapitalisatsioon on --$ 31.96 24 tunnise kauplemismahuga. VR1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
VR1 Arcade (VR1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VR1 Arcade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0004413
-81.41%
60 päeva
$ -0.0018212
-94.76%
90 päeva
$ -0.0279392
-99.65%
VR1 Arcade Hinnamuutus täna
Täna registreeris VR1 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VR1 Arcade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004413 (-81.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VR1 Arcade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VR1 $ -0.0018212 (-94.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VR1 Arcade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0279392 (-99.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VR1 Arcade (VR1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.
VR1 Arcade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VR1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VR1 Arcade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VR1 Arcade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VR1 Arcade hinna ennustus (USD)
Kui palju on VR1 Arcade (VR1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VR1 Arcade (VR1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VR1 Arcade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VR1 Arcade (VR1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VR1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VR1 Arcade (VR1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VR1 Arcade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VR1 Arcade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.