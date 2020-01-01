Victoria VR (VR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Victoria VR (VR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Victoria VR (VR) teave Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Ametlik veebisait: https://victoriavr.com/ Valge raamat: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Ostke VR kohe!

Victoria VR (VR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Victoria VR (VR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M Koguvaru: $ 16.80B $ 16.80B $ 16.80B Ringlev varu: $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.88M $ 47.88M $ 47.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 Praegune hind: $ 0.00285 $ 0.00285 $ 0.00285 Lisateave Victoria VR (VR) hinna kohta

Victoria VR (VR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Victoria VR (VR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VR tokeni tokenoomikat, avastage VR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VR Kas olete huvitatud Victoria VR (VR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VR MEXC-ist osta!

Victoria VR (VR) hinna ajalugu VR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VR hinna ajalugu kohe!

VR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VR võiks suunduda? Meie VR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!