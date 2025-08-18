Victoria VR (VR) reaalajas hind on $ 0.00281. Viimase 24 tunni jooksul VR kaubeldud madalaim $ 0.00279 ja kõrgeim $ 0.00297 näitab aktiivset turu volatiivsust. VRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7117743741671182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002364555586871277.
Lüliajalise tootluse osas on VR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel -2.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Victoria VR (VR) – turuteave
No.920
$ 17.83M
$ 17.83M
$ 542.69K
$ 542.69K
$ 47.21M
$ 47.21M
6.35B
6.35B
16,800,000,000
16,800,000,000
ETH
Victoria VR praegune turukapitalisatsioon on $ 17.83M$ 542.69K 24 tunnise kauplemismahuga. VR ringlev varu on 6.35B, mille koguvaru on 16800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Victoria VR (VR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Victoria VR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006
-2.09%
30 päeva
$ -0.0005
-15.11%
60 päeva
$ +0.00004
+1.44%
90 päeva
$ -0.00028
-9.07%
Victoria VR Hinnamuutus täna
Täna registreeris VR muutuse $ -0.00006 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Victoria VR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005 (-15.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Victoria VR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VR $ +0.00004 (+1.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Victoria VR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00028 (-9.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Victoria VR (VR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.
Victoria VR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Victoria VR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Victoria VR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Victoria VR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Victoria VR hinna ennustus (USD)
Kui palju on Victoria VR (VR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Victoria VR (VR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Victoria VR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Victoria VR (VR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Victoria VR (VR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Victoria VR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Victoria VR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.