Victoria VR hind(VR)

1 VR/USD reaalajas hind:

$0.00281
$0.00281$0.00281
-2.09%1D
USD
Victoria VR (VR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:35:09 (UTC+8)

Victoria VR (VR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279
24 h madal
$ 0.00297
$ 0.00297$ 0.00297
24 h kõrge

$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279

$ 0.00297
$ 0.00297$ 0.00297

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182$ 0.7117743741671182

$ 0.002364555586871277
$ 0.002364555586871277$ 0.002364555586871277

0.00%

-2.09%

-2.44%

-2.44%

Victoria VR (VR) reaalajas hind on $ 0.00281. Viimase 24 tunni jooksul VR kaubeldud madalaim $ 0.00279 ja kõrgeim $ 0.00297 näitab aktiivset turu volatiivsust. VRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7117743741671182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002364555586871277.

Lüliajalise tootluse osas on VR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel -2.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Victoria VR (VR) – turuteave

No.920

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

$ 542.69K
$ 542.69K$ 542.69K

$ 47.21M
$ 47.21M$ 47.21M

6.35B
6.35B 6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000

ETH

Victoria VR praegune turukapitalisatsioon on $ 17.83M $ 542.69K 24 tunnise kauplemismahuga. VR ringlev varu on 6.35B, mille koguvaru on 16800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Victoria VR (VR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Victoria VR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006-2.09%
30 päeva$ -0.0005-15.11%
60 päeva$ +0.00004+1.44%
90 päeva$ -0.00028-9.07%
Victoria VR Hinnamuutus täna

Täna registreeris VR muutuse $ -0.00006 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Victoria VR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005 (-15.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Victoria VR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VR $ +0.00004 (+1.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Victoria VR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00028 (-9.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Victoria VR (VR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Victoria VR hinnaajaloo lehte.

Mis on Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Victoria VR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Victoria VR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Victoria VR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Victoria VR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Victoria VR (VR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Victoria VR (VR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Victoria VR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Victoria VR hinna ennustust kohe!

Victoria VR (VR) tokenoomika

Victoria VR (VR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Victoria VR (VR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Victoria VR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Victoria VR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VR kohalike valuutade suhtes

1 Victoria VR(VR)/VND
73.94515
1 Victoria VR(VR)/AUD
A$0.0042993
1 Victoria VR(VR)/GBP
0.0020513
1 Victoria VR(VR)/EUR
0.0023885
1 Victoria VR(VR)/USD
$0.00281
1 Victoria VR(VR)/MYR
RM0.0118301
1 Victoria VR(VR)/TRY
0.1148728
1 Victoria VR(VR)/JPY
¥0.41307
1 Victoria VR(VR)/ARS
ARS$3.6398773
1 Victoria VR(VR)/RUB
0.2238446
1 Victoria VR(VR)/INR
0.2459031
1 Victoria VR(VR)/IDR
Rp45.3225743
1 Victoria VR(VR)/KRW
3.9027528
1 Victoria VR(VR)/PHP
0.1595518
1 Victoria VR(VR)/EGP
￡E.0.1355263
1 Victoria VR(VR)/BRL
R$0.015174
1 Victoria VR(VR)/CAD
C$0.0038778
1 Victoria VR(VR)/BDT
0.3408811
1 Victoria VR(VR)/NGN
4.3032059
1 Victoria VR(VR)/UAH
0.1158001
1 Victoria VR(VR)/VES
Bs0.37935
1 Victoria VR(VR)/CLP
$2.70322
1 Victoria VR(VR)/PKR
Rs0.7953424
1 Victoria VR(VR)/KZT
1.5197323
1 Victoria VR(VR)/THB
฿0.0909316
1 Victoria VR(VR)/TWD
NT$0.0843843
1 Victoria VR(VR)/AED
د.إ0.0103127
1 Victoria VR(VR)/CHF
Fr0.002248
1 Victoria VR(VR)/HKD
HK$0.0219742
1 Victoria VR(VR)/AMD
֏1.074544
1 Victoria VR(VR)/MAD
.د.م0.0252619
1 Victoria VR(VR)/MXN
$0.0525751
1 Victoria VR(VR)/PLN
0.0102003
1 Victoria VR(VR)/RON
лв0.0121392
1 Victoria VR(VR)/SEK
kr0.0268074
1 Victoria VR(VR)/BGN
лв0.0046927
1 Victoria VR(VR)/HUF
Ft0.9483469
1 Victoria VR(VR)/CZK
0.058729
1 Victoria VR(VR)/KWD
د.ك0.00085424
1 Victoria VR(VR)/ILS
0.0094697
1 Victoria VR(VR)/NOK
kr0.0285496
1 Victoria VR(VR)/NZD
$0.0047208

Victoria VR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Victoria VR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Victoria VR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Victoria VR kohta

Kui palju on Victoria VR (VR) tänapäeval väärt?
Reaalajas VR hind USD on 0.00281 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VR/USD hind?
Praegune hind VR/USD on $ 0.00281. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Victoria VR turukapitalisatsioon?
VR turukapitalisatsioon on $ 17.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VR ringlev varu?
VR ringlev varu on 6.35B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VR (ATH) hind?
VR saavutab ATH hinna summas 0.7117743741671182 USD.
Mis oli kõigi aegade VR madalaim (ATL) hind?
VR nägi ATL hinda summas 0.002364555586871277 USD.
Milline on VR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VR kauplemismaht on $ 542.69K USD.
Kas VR sel aastal kõrgemale ka suundub?
VR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

