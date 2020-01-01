Veritas (VPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Veritas (VPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Veritas (VPT) teave Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Ametlik veebisait: https://veritasprotocol.com/ Valge raamat: https://docs.veritasprotocol.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Ostke VPT kohe!

Veritas (VPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Veritas (VPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.61K $ 106.61K $ 106.61K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 397.60K $ 397.60K $ 397.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 Praegune hind: $ 0.0003976 $ 0.0003976 $ 0.0003976 Lisateave Veritas (VPT) hinna kohta

Veritas (VPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Veritas (VPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VPT tokeni tokenoomikat, avastage VPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VPT Kas olete huvitatud Veritas (VPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VPT MEXC-ist osta!

Veritas (VPT) hinna ajalugu VPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VPT hinna ajalugu kohe!

VPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VPT võiks suunduda? Meie VPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VPT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!