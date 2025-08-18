Rohkem infot VPT

Veritas hind(VPT)

1 VPT/USD reaalajas hind:

$0.0004027
$0.0004027$0.0004027
-0.29%1D
USD
Veritas (VPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:22 (UTC+8)

Veritas (VPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
24 h madal
$ 0.00041
$ 0.00041$ 0.00041
24 h kõrge

$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004

$ 0.00041
$ 0.00041$ 0.00041

$ 0.015653767551023726
$ 0.015653767551023726$ 0.015653767551023726

$ 0.0001400421074309
$ 0.0001400421074309$ 0.0001400421074309

+0.54%

-0.29%

-57.98%

-57.98%

Veritas (VPT) reaalajas hind on $ 0.0004035. Viimase 24 tunni jooksul VPT kaubeldud madalaim $ 0.0004 ja kõrgeim $ 0.00041 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.015653767551023726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0001400421074309.

Lüliajalise tootluse osas on VPT muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -57.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Veritas (VPT) – turuteave

No.2852

$ 108.19K
$ 108.19K$ 108.19K

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 403.50K
$ 403.50K$ 403.50K

268.13M
268.13M 268.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.81%

BASE

Veritas praegune turukapitalisatsioon on $ 108.19K $ 56.54K 24 tunnise kauplemismahuga. VPT ringlev varu on 268.13M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 403.50K.

Veritas (VPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Veritas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001171-0.29%
30 päeva$ +0.0000017+0.42%
60 päeva$ -0.0002328-36.59%
90 päeva$ -0.0015455-79.30%
Veritas Hinnamuutus täna

Täna registreeris VPT muutuse $ -0.000001171 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Veritas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000017 (+0.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Veritas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VPT $ -0.0002328 (-36.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Veritas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015455 (-79.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Veritas (VPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Veritas hinnaajaloo lehte.

Mis on Veritas (VPT)

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Veritas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Veritas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Veritas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Veritas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Veritas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Veritas (VPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Veritas (VPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Veritas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Veritas hinna ennustust kohe!

Veritas (VPT) tokenoomika

Veritas (VPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Veritas (VPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Veritas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Veritas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VPT kohalike valuutade suhtes

1 Veritas(VPT)/VND
10.6181025
1 Veritas(VPT)/AUD
A$0.00061332
1 Veritas(VPT)/GBP
0.000294555
1 Veritas(VPT)/EUR
0.000342975
1 Veritas(VPT)/USD
$0.0004035
1 Veritas(VPT)/MYR
RM0.001698735
1 Veritas(VPT)/TRY
0.016458765
1 Veritas(VPT)/JPY
¥0.0593145
1 Veritas(VPT)/ARS
ARS$0.523343535
1 Veritas(VPT)/RUB
0.032187195
1 Veritas(VPT)/INR
0.035310285
1 Veritas(VPT)/IDR
Rp6.508063605
1 Veritas(VPT)/KRW
0.56041308
1 Veritas(VPT)/PHP
0.022817925
1 Veritas(VPT)/EGP
￡E.0.01947291
1 Veritas(VPT)/BRL
R$0.0021789
1 Veritas(VPT)/CAD
C$0.00055683
1 Veritas(VPT)/BDT
0.04900104
1 Veritas(VPT)/NGN
0.61886409
1 Veritas(VPT)/UAH
0.016628235
1 Veritas(VPT)/VES
Bs0.0544725
1 Veritas(VPT)/CLP
$0.388974
1 Veritas(VPT)/PKR
Rs0.11430348
1 Veritas(VPT)/KZT
0.218458935
1 Veritas(VPT)/THB
฿0.013069365
1 Veritas(VPT)/TWD
NT$0.012117105
1 Veritas(VPT)/AED
د.إ0.001480845
1 Veritas(VPT)/CHF
Fr0.0003228
1 Veritas(VPT)/HKD
HK$0.00315537
1 Veritas(VPT)/AMD
֏0.15424191
1 Veritas(VPT)/MAD
.د.م0.003627465
1 Veritas(VPT)/MXN
$0.007614045
1 Veritas(VPT)/PLN
0.00146874
1 Veritas(VPT)/RON
лв0.00174312
1 Veritas(VPT)/SEK
kr0.003853425
1 Veritas(VPT)/BGN
лв0.000673845
1 Veritas(VPT)/HUF
Ft0.1362216
1 Veritas(VPT)/CZK
0.00843315
1 Veritas(VPT)/KWD
د.ك0.0001230675
1 Veritas(VPT)/ILS
0.001359795
1 Veritas(VPT)/NOK
kr0.004111665
1 Veritas(VPT)/NZD
$0.00067788

Veritas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Veritas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Veritas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Veritas kohta

Kui palju on Veritas (VPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VPT hind USD on 0.0004035 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VPT/USD hind?
Praegune hind VPT/USD on $ 0.0004035. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Veritas turukapitalisatsioon?
VPT turukapitalisatsioon on $ 108.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VPT ringlev varu?
VPT ringlev varu on 268.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VPT (ATH) hind?
VPT saavutab ATH hinna summas 0.015653767551023726 USD.
Mis oli kõigi aegade VPT madalaim (ATL) hind?
VPT nägi ATL hinda summas 0.0001400421074309 USD.
Milline on VPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VPT kauplemismaht on $ 56.54K USD.
Kas VPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VPT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:16:22 (UTC+8)

Veritas (VPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

