VaporFund logo

VaporFund hind(VPR)

1 VPR/USD reaalajas hind:

-1.98%1D
USD
VaporFund (VPR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:25:09 (UTC+8)

VaporFund (VPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.000504
$ 0.000504$ 0.000504
24 h kõrge

0.00%

-1.98%

+27.64%

+27.64%

VaporFund (VPR) reaalajas hind on $ 0.000494. Viimase 24 tunni jooksul VPR kaubeldud madalaim $ 0.000409 ja kõrgeim $ 0.000504 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40182257984651926 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000339534066006978.

Lüliajalise tootluse osas on VPR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel +27.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VaporFund (VPR) – turuteave

No.4715

0.00%

BSC

VaporFund praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 214.63 24 tunnise kauplemismahuga. VPR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 494.00K.

VaporFund (VPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VaporFund tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000998-1.98%
30 päeva$ +0.000084+20.48%
60 päeva$ -0.000156-24.00%
90 päeva$ -0.000093-15.85%
VaporFund Hinnamuutus täna

Täna registreeris VPR muutuse $ -0.00000998 (-1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VaporFund 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000084 (+20.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VaporFund 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VPR $ -0.000156 (-24.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VaporFund 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000093 (-15.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VaporFund (VPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VaporFund hinnaajaloo lehte.

Mis on VaporFund (VPR)

Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards.

VaporFund on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VaporFund investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VaporFund kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VaporFund ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VaporFund hinna ennustus (USD)

Kui palju on VaporFund (VPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaporFund (VPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaporFund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VaporFund hinna ennustust kohe!

VaporFund (VPR) tokenoomika

VaporFund (VPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VaporFund (VPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VaporFund osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VaporFund osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VPR kohalike valuutade suhtes

1 VaporFund(VPR)/VND
12.99961
1 VaporFund(VPR)/AUD
A$0.00075582
1 VaporFund(VPR)/GBP
0.00036062
1 VaporFund(VPR)/EUR
0.0004199
1 VaporFund(VPR)/USD
$0.000494
1 VaporFund(VPR)/MYR
RM0.00207974
1 VaporFund(VPR)/TRY
0.0201799
1 VaporFund(VPR)/JPY
¥0.072618
1 VaporFund(VPR)/ARS
ARS$0.63989302
1 VaporFund(VPR)/RUB
0.03934216
1 VaporFund(VPR)/INR
0.04322994
1 VaporFund(VPR)/IDR
Rp7.96774082
1 VaporFund(VPR)/KRW
0.68610672
1 VaporFund(VPR)/PHP
0.0279357
1 VaporFund(VPR)/EGP
￡E.0.02381574
1 VaporFund(VPR)/BRL
R$0.0026676
1 VaporFund(VPR)/CAD
C$0.00068172
1 VaporFund(VPR)/BDT
0.05999136
1 VaporFund(VPR)/NGN
0.75766756
1 VaporFund(VPR)/UAH
0.02035774
1 VaporFund(VPR)/VES
Bs0.06669
1 VaporFund(VPR)/CLP
$0.476216
1 VaporFund(VPR)/PKR
Rs0.13994032
1 VaporFund(VPR)/KZT
0.26745654
1 VaporFund(VPR)/THB
฿0.01598584
1 VaporFund(VPR)/TWD
NT$0.01483482
1 VaporFund(VPR)/AED
د.إ0.00181298
1 VaporFund(VPR)/CHF
Fr0.0003952
1 VaporFund(VPR)/HKD
HK$0.00386308
1 VaporFund(VPR)/AMD
֏0.18883644
1 VaporFund(VPR)/MAD
.د.م0.00444106
1 VaporFund(VPR)/MXN
$0.00925262
1 VaporFund(VPR)/PLN
0.00179322
1 VaporFund(VPR)/RON
лв0.00213408
1 VaporFund(VPR)/SEK
kr0.00471276
1 VaporFund(VPR)/BGN
лв0.00082498
1 VaporFund(VPR)/HUF
Ft0.16666572
1 VaporFund(VPR)/CZK
0.01032954
1 VaporFund(VPR)/KWD
د.ك0.00015067
1 VaporFund(VPR)/ILS
0.00166478
1 VaporFund(VPR)/NOK
kr0.00501904
1 VaporFund(VPR)/NZD
$0.00082992

VaporFund ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VaporFund võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VaporFund ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VaporFund kohta

Kui palju on VaporFund (VPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas VPR hind USD on 0.000494 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VPR/USD hind?
Praegune hind VPR/USD on $ 0.000494. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VaporFund turukapitalisatsioon?
VPR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VPR ringlev varu?
VPR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VPR (ATH) hind?
VPR saavutab ATH hinna summas 0.40182257984651926 USD.
Mis oli kõigi aegade VPR madalaim (ATL) hind?
VPR nägi ATL hinda summas 0.000339534066006978 USD.
Milline on VPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VPR kauplemismaht on $ 214.63 USD.
Kas VPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
VPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VPR hinna ennustust.
2025-08-18 04:25:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

