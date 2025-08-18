VaporFund (VPR) reaalajas hind on $ 0.000494. Viimase 24 tunni jooksul VPR kaubeldud madalaim $ 0.000409 ja kõrgeim $ 0.000504 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40182257984651926 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000339534066006978.
Lüliajalise tootluse osas on VPR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel +27.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VaporFund (VPR) – turuteave
VaporFund praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 214.63 24 tunnise kauplemismahuga. VPR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 494.00K.
VaporFund (VPR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VaporFund tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000998
-1.98%
30 päeva
$ +0.000084
+20.48%
60 päeva
$ -0.000156
-24.00%
90 päeva
$ -0.000093
-15.85%
VaporFund Hinnamuutus täna
Täna registreeris VPR muutuse $ -0.00000998 (-1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VaporFund 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000084 (+20.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VaporFund 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VPR $ -0.000156 (-24.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VaporFund 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000093 (-15.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments
Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards.
VaporFund hinna ennustus (USD)
Kui palju on VaporFund (VPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaporFund (VPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaporFund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VaporFund (VPR) ostujuhend
