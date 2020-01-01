Voxies (VOXEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voxies (VOXEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voxies (VOXEL) teave VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://voxies.io/ Valge raamat: https://whitepaper.voxies.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Ostke VOXEL kohe!

Voxies (VOXEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voxies (VOXEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.86M $ 13.86M $ 13.86M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 246.35M $ 246.35M $ 246.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Praegune hind: $ 0.05628 $ 0.05628 $ 0.05628 Lisateave Voxies (VOXEL) hinna kohta

Voxies (VOXEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voxies (VOXEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOXEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOXEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOXEL tokeni tokenoomikat, avastage VOXEL tokeni reaalajas hinda!

Voxies (VOXEL) hinna ajalugu VOXEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VOXEL hinna ajalugu kohe!

