Rohkem infot VOXEL

VOXEL Hinnainfo

VOXEL Valge raamat

VOXEL Ametlik veebisait

VOXEL Tokenoomika

VOXEL Hinnaprognoos

VOXEL Ajalugu

VOXEL – ostujuhend

VOXEL-usaldusraha valuutakonverter

VOXEL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Voxies logo

Voxies hind(VOXEL)

1 VOXEL/USD reaalajas hind:

$0.05774
$0.05774$0.05774
-1.24%1D
USD
Voxies (VOXEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:44 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05672
$ 0.05672$ 0.05672
24 h madal
$ 0.05895
$ 0.05895$ 0.05895
24 h kõrge

$ 0.05672
$ 0.05672$ 0.05672

$ 0.05895
$ 0.05895$ 0.05895

$ 4.75817201330435
$ 4.75817201330435$ 4.75817201330435

$ 0.020168643452961734
$ 0.020168643452961734$ 0.020168643452961734

-0.88%

-1.24%

-5.72%

-5.72%

Voxies (VOXEL) reaalajas hind on $ 0.05774. Viimase 24 tunni jooksul VOXEL kaubeldud madalaim $ 0.05672 ja kõrgeim $ 0.05895 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOXELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.75817201330435 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020168643452961734.

Lüliajalise tootluse osas on VOXEL muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.24% 24 tunni vältel -5.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Voxies (VOXEL) – turuteave

No.1023

$ 14.22M
$ 14.22M$ 14.22M

$ 375.92K
$ 375.92K$ 375.92K

$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M

246.25M
246.25M 246.25M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

82.08%

MATIC

Voxies praegune turukapitalisatsioon on $ 14.22M $ 375.92K 24 tunnise kauplemismahuga. VOXEL ringlev varu on 246.25M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.32M.

Voxies (VOXEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Voxies tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000725-1.24%
30 päeva$ +0.00312+5.71%
60 päeva$ +0.00848+17.21%
90 päeva$ -0.01171-16.87%
Voxies Hinnamuutus täna

Täna registreeris VOXEL muutuse $ -0.000725 (-1.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Voxies 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00312 (+5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Voxies 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOXEL $ +0.00848 (+17.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Voxies 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01171 (-16.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Voxies (VOXEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Voxies hinnaajaloo lehte.

Mis on Voxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Voxies on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Voxies investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VOXEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Voxies kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Voxies ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Voxies hinna ennustus (USD)

Kui palju on Voxies (VOXEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voxies (VOXEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voxies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Voxies hinna ennustust kohe!

Voxies (VOXEL) tokenoomika

Voxies (VOXEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOXEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Voxies (VOXEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Voxies osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Voxies osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VOXEL kohalike valuutade suhtes

1 Voxies(VOXEL)/VND
1,519.4281
1 Voxies(VOXEL)/AUD
A$0.0877648
1 Voxies(VOXEL)/GBP
0.0421502
1 Voxies(VOXEL)/EUR
0.049079
1 Voxies(VOXEL)/USD
$0.05774
1 Voxies(VOXEL)/MYR
RM0.2430854
1 Voxies(VOXEL)/TRY
2.3552146
1 Voxies(VOXEL)/JPY
¥8.48778
1 Voxies(VOXEL)/ARS
ARS$74.8893574
1 Voxies(VOXEL)/RUB
4.6024554
1 Voxies(VOXEL)/INR
5.0528274
1 Voxies(VOXEL)/IDR
Rp931.2901922
1 Voxies(VOXEL)/KRW
80.1939312
1 Voxies(VOXEL)/PHP
3.265197
1 Voxies(VOXEL)/EGP
￡E.2.7865324
1 Voxies(VOXEL)/BRL
R$0.311796
1 Voxies(VOXEL)/CAD
C$0.0796812
1 Voxies(VOXEL)/BDT
7.0119456
1 Voxies(VOXEL)/NGN
88.5581476
1 Voxies(VOXEL)/UAH
2.3794654
1 Voxies(VOXEL)/VES
Bs7.7949
1 Voxies(VOXEL)/CLP
$55.66136
1 Voxies(VOXEL)/PKR
Rs16.3565872
1 Voxies(VOXEL)/KZT
31.2610134
1 Voxies(VOXEL)/THB
฿1.865002
1 Voxies(VOXEL)/TWD
NT$1.7339322
1 Voxies(VOXEL)/AED
د.إ0.2119058
1 Voxies(VOXEL)/CHF
Fr0.046192
1 Voxies(VOXEL)/HKD
HK$0.4515268
1 Voxies(VOXEL)/AMD
֏22.0716924
1 Voxies(VOXEL)/MAD
.د.م0.5190826
1 Voxies(VOXEL)/MXN
$1.0895538
1 Voxies(VOXEL)/PLN
0.2101736
1 Voxies(VOXEL)/RON
лв0.2494368
1 Voxies(VOXEL)/SEK
kr0.551417
1 Voxies(VOXEL)/BGN
лв0.0964258
1 Voxies(VOXEL)/HUF
Ft19.493024
1 Voxies(VOXEL)/CZK
1.206766
1 Voxies(VOXEL)/KWD
د.ك0.0176107
1 Voxies(VOXEL)/ILS
0.1945838
1 Voxies(VOXEL)/NOK
kr0.5883706
1 Voxies(VOXEL)/NZD
$0.0970032

Voxies ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Voxies võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Voxies ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voxies kohta

Kui palju on Voxies (VOXEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas VOXEL hind USD on 0.05774 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VOXEL/USD hind?
Praegune hind VOXEL/USD on $ 0.05774. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Voxies turukapitalisatsioon?
VOXEL turukapitalisatsioon on $ 14.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VOXEL ringlev varu?
VOXEL ringlev varu on 246.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VOXEL (ATH) hind?
VOXEL saavutab ATH hinna summas 4.75817201330435 USD.
Mis oli kõigi aegade VOXEL madalaim (ATL) hind?
VOXEL nägi ATL hinda summas 0.020168643452961734 USD.
Milline on VOXEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VOXEL kauplemismaht on $ 375.92K USD.
Kas VOXEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
VOXEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VOXEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:44 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VOXEL/USD kalkulaator

Summa

VOXEL
VOXEL
USD
USD

1 VOXEL = 0.05774 USD

Kauplemine: VOXEL

VOXELUSDT
$0.05774
$0.05774$0.05774
-1.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu