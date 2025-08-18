Voxies (VOXEL) reaalajas hind on $ 0.05774. Viimase 24 tunni jooksul VOXEL kaubeldud madalaim $ 0.05672 ja kõrgeim $ 0.05895 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOXELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.75817201330435 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020168643452961734.
Lüliajalise tootluse osas on VOXEL muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.24% 24 tunni vältel -5.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Voxies (VOXEL) – turuteave
$ 14.22M
$ 375.92K
$ 17.32M
246.25M
300,000,000
300,000,000
82.08%
MATIC
Voxies praegune turukapitalisatsioon on $ 14.22M$ 375.92K 24 tunnise kauplemismahuga. VOXEL ringlev varu on 246.25M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.32M.
Voxies (VOXEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Voxies tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000725
-1.24%
30 päeva
$ +0.00312
+5.71%
60 päeva
$ +0.00848
+17.21%
90 päeva
$ -0.01171
-16.87%
Voxies Hinnamuutus täna
Täna registreeris VOXEL muutuse $ -0.000725 (-1.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Voxies 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00312 (+5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Voxies 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOXEL $ +0.00848 (+17.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Voxies 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01171 (-16.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Voxies (VOXEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.
Voxies hinna ennustus (USD)
Kui palju on Voxies (VOXEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voxies (VOXEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voxies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Voxies (VOXEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOXEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
