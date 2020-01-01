Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voltage Finance (VOLTAGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voltage Finance (VOLTAGE) teave Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Ametlik veebisait: https://voltage.finance/ Valge raamat: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Plokiahela Explorer: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Ostke VOLTAGE kohe!

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voltage Finance (VOLTAGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 618.80K $ 618.80K $ 618.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 Praegune hind: $ 0.0000719 $ 0.0000719 $ 0.0000719 Lisateave Voltage Finance (VOLTAGE) hinna kohta

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOLTAGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOLTAGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOLTAGE tokeni tokenoomikat, avastage VOLTAGE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VOLTAGE Kas olete huvitatud Voltage Finance (VOLTAGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VOLTAGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VOLTAGE MEXC-ist osta!

Voltage Finance (VOLTAGE) hinna ajalugu VOLTAGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VOLTAGE hinna ajalugu kohe!

VOLTAGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VOLTAGE võiks suunduda? Meie VOLTAGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VOLTAGE tokeni hinna ennustust kohe!

