Voltage Finance logo

Voltage Finance hind(VOLTAGE)

1 VOLTAGE/USD reaalajas hind:

$0.00007552
-0.35%1D
USD
Voltage Finance (VOLTAGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:04:31 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00007541
24 h madal
$ 0.00007695
24 h kõrge

$ 0.00007541
$ 0.00007695
$ 0.00230802649443098
$ 0.000019462801818485
-0.32%

-0.35%

-11.92%

-11.92%

Voltage Finance (VOLTAGE) reaalajas hind on $ 0.0000755. Viimase 24 tunni jooksul VOLTAGE kaubeldud madalaim $ 0.00007541 ja kõrgeim $ 0.00007695 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOLTAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00230802649443098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000019462801818485.

Lüliajalise tootluse osas on VOLTAGE muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -11.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Voltage Finance (VOLTAGE) – turuteave

No.4273

$ 0.00
$ 48.11K
$ 649.78K
0.00
8,606,406,637
FUSE

Voltage Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 48.11K 24 tunnise kauplemismahuga. VOLTAGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8606406637. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Voltage Finance (VOLTAGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Voltage Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000002652-0.35%
30 päeva$ -0.00002334-23.62%
60 päeva$ +0.00000117+1.57%
90 päeva$ -0.00002476-24.70%
Voltage Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris VOLTAGE muutuse $ -0.0000002652 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Voltage Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002334 (-23.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Voltage Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOLTAGE $ +0.00000117 (+1.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Voltage Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002476 (-24.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Voltage Finance (VOLTAGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Voltage Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Voltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Voltage Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VOLTAGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Voltage Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Voltage Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Voltage Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Voltage Finance (VOLTAGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voltage Finance (VOLTAGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voltage Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Voltage Finance hinna ennustust kohe!

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOLTAGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Voltage Finance (VOLTAGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Voltage Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Voltage Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VOLTAGE kohalike valuutade suhtes

1 Voltage Finance(VOLTAGE)/VND
1.9867825
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/AUD
A$0.00011476
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/GBP
0.000055115
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/EUR
0.000064175
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/USD
$0.0000755
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/MYR
RM0.000317855
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/TRY
0.003079645
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/JPY
¥0.0110985
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/ARS
ARS$0.097924255
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/RUB
0.006018105
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/INR
0.006607005
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/IDR
Rp1.217741765
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/KRW
0.10486044
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/PHP
0.004269525
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/EGP
￡E.0.00364363
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/BRL
R$0.0004077
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/CAD
C$0.00010419
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/BDT
0.00916872
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/NGN
0.11579737
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/UAH
0.003111355
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/VES
Bs0.0101925
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/CLP
$0.072782
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/PKR
Rs0.02138764
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/KZT
0.040876455
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/THB
฿0.00243865
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/TWD
NT$0.002267265
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/AED
د.إ0.000277085
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/CHF
Fr0.0000604
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/HKD
HK$0.00059041
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/AMD
֏0.02886063
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/MAD
.د.م0.000678745
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/MXN
$0.001424685
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/PLN
0.00027482
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/RON
лв0.00032616
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/SEK
kr0.000721025
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/BGN
лв0.000126085
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/HUF
Ft0.0254888
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/CZK
0.00157795
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/KWD
د.ك0.0000230275
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/ILS
0.000254435
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/NOK
kr0.000769345
1 Voltage Finance(VOLTAGE)/NZD
$0.00012684

Voltage Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Voltage Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Voltage Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voltage Finance kohta

Kui palju on Voltage Finance (VOLTAGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas VOLTAGE hind USD on 0.0000755 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VOLTAGE/USD hind?
Praegune hind VOLTAGE/USD on $ 0.0000755. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Voltage Finance turukapitalisatsioon?
VOLTAGE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VOLTAGE ringlev varu?
VOLTAGE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VOLTAGE (ATH) hind?
VOLTAGE saavutab ATH hinna summas 0.00230802649443098 USD.
Mis oli kõigi aegade VOLTAGE madalaim (ATL) hind?
VOLTAGE nägi ATL hinda summas 0.000019462801818485 USD.
Milline on VOLTAGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VOLTAGE kauplemismaht on $ 48.11K USD.
Kas VOLTAGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
VOLTAGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VOLTAGE hinna ennustust.
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

