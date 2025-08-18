Voltage Finance (VOLTAGE) reaalajas hind on $ 0.0000755. Viimase 24 tunni jooksul VOLTAGE kaubeldud madalaim $ 0.00007541 ja kõrgeim $ 0.00007695 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOLTAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00230802649443098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000019462801818485.
Lüliajalise tootluse osas on VOLTAGE muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -11.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Voltage Finance (VOLTAGE) – turuteave
No.4273
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 48.11K
$ 48.11K$ 48.11K
$ 649.78K
$ 649.78K$ 649.78K
0.00
0.00 0.00
8,606,406,637
8,606,406,637 8,606,406,637
FUSE
Voltage Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 48.11K 24 tunnise kauplemismahuga. VOLTAGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8606406637. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Voltage Finance (VOLTAGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Voltage Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000002652
-0.35%
30 päeva
$ -0.00002334
-23.62%
60 päeva
$ +0.00000117
+1.57%
90 päeva
$ -0.00002476
-24.70%
Voltage Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris VOLTAGE muutuse $ -0.0000002652 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Voltage Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002334 (-23.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Voltage Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VOLTAGE $ +0.00000117 (+1.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Voltage Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002476 (-24.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Voltage Finance (VOLTAGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.
Voltage Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Voltage Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VOLTAGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Voltage Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Voltage Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Voltage Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Voltage Finance (VOLTAGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voltage Finance (VOLTAGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voltage Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Voltage Finance (VOLTAGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOLTAGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Voltage Finance (VOLTAGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Voltage Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Voltage Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.