VentureMind AI (VNTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VentureMind AI (VNTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

VentureMind AI (VNTR) teave VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Ametlik veebisait: https://www.venturemind.ai/ Valge raamat: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Ostke VNTR kohe!

VentureMind AI (VNTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VentureMind AI (VNTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 727.43K $ 727.43K $ 727.43K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 839.99K $ 839.99K $ 839.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 Praegune hind: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Lisateave VentureMind AI (VNTR) hinna kohta

VentureMind AI (VNTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VentureMind AI (VNTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VNTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VNTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VNTR tokeni tokenoomikat, avastage VNTR tokeni reaalajas hinda!

VentureMind AI (VNTR) hinna ajalugu VNTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VNTR hinna ajalugu kohe!

VNTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VNTR võiks suunduda? Meie VNTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VNTR tokeni hinna ennustust kohe!

