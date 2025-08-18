Rohkem infot VNTR

VentureMind AI logo

VentureMind AI hind(VNTR)

1 VNTR/USD reaalajas hind:

$0.001779
$0.001779$0.001779
0.00%1D
USD
VentureMind AI (VNTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:36 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001777
$ 0.001777$ 0.001777
24 h madal
$ 0.001899
$ 0.001899$ 0.001899
24 h kõrge

$ 0.001777
$ 0.001777$ 0.001777

$ 0.001899
$ 0.001899$ 0.001899

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.00146562463891106
$ 0.00146562463891106$ 0.00146562463891106

0.00%

0.00%

-1.72%

-1.72%

VentureMind AI (VNTR) reaalajas hind on $ 0.001779. Viimase 24 tunni jooksul VNTR kaubeldud madalaim $ 0.001777 ja kõrgeim $ 0.001899 näitab aktiivset turu volatiivsust. VNTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04324866066980628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00146562463891106.

Lüliajalise tootluse osas on VNTR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VentureMind AI (VNTR) – turuteave

No.2240

$ 770.30K
$ 770.30K$ 770.30K

$ 204.12
$ 204.12$ 204.12

$ 889.49K
$ 889.49K$ 889.49K

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

SOL

VentureMind AI praegune turukapitalisatsioon on $ 770.30K $ 204.12 24 tunnise kauplemismahuga. VNTR ringlev varu on 433.00M, mille koguvaru on 499996944. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 889.49K.

VentureMind AI (VNTR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VentureMind AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000079+4.64%
60 päeva$ -0.001182-39.92%
90 päeva$ -0.002731-60.56%
VentureMind AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris VNTR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VentureMind AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000079 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VentureMind AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VNTR $ -0.001182 (-39.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VentureMind AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002731 (-60.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VentureMind AI (VNTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VentureMind AI hinnaajaloo lehte.

Mis on VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VentureMind AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VNTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VentureMind AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VentureMind AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VentureMind AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on VentureMind AI (VNTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VentureMind AI (VNTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VentureMind AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VentureMind AI hinna ennustust kohe!

VentureMind AI (VNTR) tokenoomika

VentureMind AI (VNTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VNTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VentureMind AI (VNTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VentureMind AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VentureMind AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VNTR kohalike valuutade suhtes

1 VentureMind AI(VNTR)/VND
46.814385
1 VentureMind AI(VNTR)/AUD
A$0.00270408
1 VentureMind AI(VNTR)/GBP
0.00129867
1 VentureMind AI(VNTR)/EUR
0.00151215
1 VentureMind AI(VNTR)/USD
$0.001779
1 VentureMind AI(VNTR)/MYR
RM0.00748959
1 VentureMind AI(VNTR)/TRY
0.07256541
1 VentureMind AI(VNTR)/JPY
¥0.261513
1 VentureMind AI(VNTR)/ARS
ARS$2.30738079
1 VentureMind AI(VNTR)/RUB
0.14180409
1 VentureMind AI(VNTR)/INR
0.15568029
1 VentureMind AI(VNTR)/IDR
Rp28.69354437
1 VentureMind AI(VNTR)/KRW
2.47081752
1 VentureMind AI(VNTR)/PHP
0.10060245
1 VentureMind AI(VNTR)/EGP
￡E.0.08585454
1 VentureMind AI(VNTR)/BRL
R$0.0096066
1 VentureMind AI(VNTR)/CAD
C$0.00245502
1 VentureMind AI(VNTR)/BDT
0.21604176
1 VentureMind AI(VNTR)/NGN
2.72852346
1 VentureMind AI(VNTR)/UAH
0.07331259
1 VentureMind AI(VNTR)/VES
Bs0.240165
1 VentureMind AI(VNTR)/CLP
$1.714956
1 VentureMind AI(VNTR)/PKR
Rs0.50395512
1 VentureMind AI(VNTR)/KZT
0.96316839
1 VentureMind AI(VNTR)/THB
฿0.0574617
1 VentureMind AI(VNTR)/TWD
NT$0.05342337
1 VentureMind AI(VNTR)/AED
د.إ0.00652893
1 VentureMind AI(VNTR)/CHF
Fr0.0014232
1 VentureMind AI(VNTR)/HKD
HK$0.01391178
1 VentureMind AI(VNTR)/AMD
֏0.68004054
1 VentureMind AI(VNTR)/MAD
.د.م0.01599321
1 VentureMind AI(VNTR)/MXN
$0.03356973
1 VentureMind AI(VNTR)/PLN
0.00647556
1 VentureMind AI(VNTR)/RON
лв0.00768528
1 VentureMind AI(VNTR)/SEK
kr0.01698945
1 VentureMind AI(VNTR)/BGN
лв0.00297093
1 VentureMind AI(VNTR)/HUF
Ft0.6005904
1 VentureMind AI(VNTR)/CZK
0.0371811
1 VentureMind AI(VNTR)/KWD
د.ك0.000542595
1 VentureMind AI(VNTR)/ILS
0.00599523
1 VentureMind AI(VNTR)/NOK
kr0.01812801
1 VentureMind AI(VNTR)/NZD
$0.00298872

VentureMind AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VentureMind AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VentureMind AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VentureMind AI kohta

Kui palju on VentureMind AI (VNTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas VNTR hind USD on 0.001779 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VNTR/USD hind?
Praegune hind VNTR/USD on $ 0.001779. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VentureMind AI turukapitalisatsioon?
VNTR turukapitalisatsioon on $ 770.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VNTR ringlev varu?
VNTR ringlev varu on 433.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VNTR (ATH) hind?
VNTR saavutab ATH hinna summas 0.04324866066980628 USD.
Mis oli kõigi aegade VNTR madalaim (ATL) hind?
VNTR nägi ATL hinda summas 0.00146562463891106 USD.
Milline on VNTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VNTR kauplemismaht on $ 204.12 USD.
Kas VNTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
VNTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VNTR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:36 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001779
