VentureMind AI (VNTR) reaalajas hind on $ 0.001779. Viimase 24 tunni jooksul VNTR kaubeldud madalaim $ 0.001777 ja kõrgeim $ 0.001899 näitab aktiivset turu volatiivsust. VNTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04324866066980628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00146562463891106.
Lüliajalise tootluse osas on VNTR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VentureMind AI (VNTR) – turuteave
$ 770.30K
$ 204.12
$ 889.49K
433.00M
499,996,944
499,996,944
VentureMind AI praegune turukapitalisatsioon on $ 770.30K$ 204.12 24 tunnise kauplemismahuga. VNTR ringlev varu on 433.00M, mille koguvaru on 499996944. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 889.49K.
VentureMind AI (VNTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VentureMind AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000079
+4.64%
60 päeva
$ -0.001182
-39.92%
90 päeva
$ -0.002731
-60.56%
VentureMind AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris VNTR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VentureMind AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000079 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VentureMind AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VNTR $ -0.001182 (-39.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VentureMind AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002731 (-60.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VentureMind AI (VNTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.
VentureMind AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VentureMind AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VNTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VentureMind AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VentureMind AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VentureMind AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on VentureMind AI (VNTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VentureMind AI (VNTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VentureMind AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VentureMind AI (VNTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VNTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VentureMind AI (VNTR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VentureMind AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VentureMind AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.