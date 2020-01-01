VMPX (VMPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VMPX (VMPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VMPX (VMPX) teave VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Ametlik veebisait: https://notsofast.xyz/ Plokiahela Explorer: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Ostke VMPX kohe!

VMPX (VMPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VMPX (VMPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 834.88K $ 834.88K $ 834.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Praegune hind: $ 0.007686 $ 0.007686 $ 0.007686 Lisateave VMPX (VMPX) hinna kohta

VMPX (VMPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VMPX (VMPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VMPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VMPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VMPX tokeni tokenoomikat, avastage VMPX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VMPX Kas olete huvitatud VMPX (VMPX) lisamisest oma portfooliosse?

VMPX (VMPX) hinna ajalugu VMPX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VMPX hinna ajalugu kohe!

VMPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VMPX võiks suunduda? Meie VMPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VMPX tokeni hinna ennustust kohe!

