VMPX (VMPX) reaalajas hind on $ 0.007956. Viimase 24 tunni jooksul VMPX kaubeldud madalaim $ 0.007955 ja kõrgeim $ 0.008002 näitab aktiivset turu volatiivsust. VMPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38429498331856643 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003001929432964828.
Lüliajalise tootluse osas on VMPX muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +15.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VMPX (VMPX) – turuteave
No.5180
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K
$ 864.21K
$ 864.21K$ 864.21K
0.00
0.00 0.00
108,624,000
108,624,000 108,624,000
108,624,000
108,624,000 108,624,000
0.00%
ETH
VMPX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.28K 24 tunnise kauplemismahuga. VMPX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 108624000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 864.21K.
VMPX (VMPX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VMPX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000008
-0.01%
30 päeva
$ -0.001606
-16.80%
60 päeva
$ -0.000009
-0.12%
90 päeva
$ +0.000005
+0.06%
VMPX Hinnamuutus täna
Täna registreeris VMPX muutuse $ -0.0000008 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VMPX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001606 (-16.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VMPX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VMPX $ -0.000009 (-0.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VMPX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000005 (+0.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VMPX (VMPX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens.
Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.
VMPX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VMPX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VMPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VMPX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VMPX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VMPX hinna ennustus (USD)
Kui palju on VMPX (VMPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VMPX (VMPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VMPX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VMPX (VMPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VMPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VMPX (VMPX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VMPX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VMPX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.