VMPX logo

VMPX hind(VMPX)

1 VMPX/USD reaalajas hind:

$0.007955
$0.007955$0.007955
-0.01%1D
USD
VMPX (VMPX) reaalajas hinnagraafik
VMPX (VMPX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007955
$ 0.007955$ 0.007955
24 h madal
$ 0.008002
$ 0.008002$ 0.008002
24 h kõrge

$ 0.007955
$ 0.007955$ 0.007955

$ 0.008002
$ 0.008002$ 0.008002

$ 0.38429498331856643
$ 0.38429498331856643$ 0.38429498331856643

$ 0.003001929432964828
$ 0.003001929432964828$ 0.003001929432964828

+0.01%

-0.01%

+15.90%

+15.90%

VMPX (VMPX) reaalajas hind on $ 0.007956. Viimase 24 tunni jooksul VMPX kaubeldud madalaim $ 0.007955 ja kõrgeim $ 0.008002 näitab aktiivset turu volatiivsust. VMPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38429498331856643 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003001929432964828.

Lüliajalise tootluse osas on VMPX muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +15.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VMPX (VMPX) – turuteave

No.5180

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

$ 864.21K
$ 864.21K$ 864.21K

0.00
0.00 0.00

108,624,000
108,624,000 108,624,000

108,624,000
108,624,000 108,624,000

0.00%

ETH

VMPX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.28K 24 tunnise kauplemismahuga. VMPX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 108624000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 864.21K.

VMPX (VMPX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VMPX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000008-0.01%
30 päeva$ -0.001606-16.80%
60 päeva$ -0.000009-0.12%
90 päeva$ +0.000005+0.06%
VMPX Hinnamuutus täna

Täna registreeris VMPX muutuse $ -0.0000008 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VMPX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001606 (-16.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VMPX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VMPX $ -0.000009 (-0.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VMPX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000005 (+0.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VMPX (VMPX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VMPX hinnaajaloo lehte.

Mis on VMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VMPX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VMPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VMPX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VMPX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VMPX hinna ennustus (USD)

Kui palju on VMPX (VMPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VMPX (VMPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VMPX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VMPX hinna ennustust kohe!

VMPX (VMPX) tokenoomika

VMPX (VMPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VMPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VMPX (VMPX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VMPX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VMPX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VMPX kohalike valuutade suhtes

1 VMPX(VMPX)/VND
209.36214
1 VMPX(VMPX)/AUD
A$0.01217268
1 VMPX(VMPX)/GBP
0.00580788
1 VMPX(VMPX)/EUR
0.0067626
1 VMPX(VMPX)/USD
$0.007956
1 VMPX(VMPX)/MYR
RM0.03349476
1 VMPX(VMPX)/TRY
0.3250026
1 VMPX(VMPX)/JPY
¥1.169532
1 VMPX(VMPX)/ARS
ARS$10.30564548
1 VMPX(VMPX)/RUB
0.63361584
1 VMPX(VMPX)/INR
0.69622956
1 VMPX(VMPX)/IDR
Rp128.32256268
1 VMPX(VMPX)/KRW
11.04992928
1 VMPX(VMPX)/PHP
0.4499118
1 VMPX(VMPX)/EGP
￡E.0.38355876
1 VMPX(VMPX)/BRL
R$0.0429624
1 VMPX(VMPX)/CAD
C$0.01097928
1 VMPX(VMPX)/BDT
0.96617664
1 VMPX(VMPX)/NGN
12.20243544
1 VMPX(VMPX)/UAH
0.32786676
1 VMPX(VMPX)/VES
Bs1.07406
1 VMPX(VMPX)/CLP
$7.669584
1 VMPX(VMPX)/PKR
Rs2.25377568
1 VMPX(VMPX)/KZT
4.30745796
1 VMPX(VMPX)/THB
฿0.25745616
1 VMPX(VMPX)/TWD
NT$0.23891868
1 VMPX(VMPX)/AED
د.إ0.02919852
1 VMPX(VMPX)/CHF
Fr0.0063648
1 VMPX(VMPX)/HKD
HK$0.06221592
1 VMPX(VMPX)/AMD
֏3.04126056
1 VMPX(VMPX)/MAD
.د.م0.07152444
1 VMPX(VMPX)/MXN
$0.14901588
1 VMPX(VMPX)/PLN
0.02888028
1 VMPX(VMPX)/RON
лв0.03436992
1 VMPX(VMPX)/SEK
kr0.07590024
1 VMPX(VMPX)/BGN
лв0.01328652
1 VMPX(VMPX)/HUF
Ft2.68419528
1 VMPX(VMPX)/CZK
0.16635996
1 VMPX(VMPX)/KWD
د.ك0.00242658
1 VMPX(VMPX)/ILS
0.02681172
1 VMPX(VMPX)/NOK
kr0.08083296
1 VMPX(VMPX)/NZD
$0.01336608

VMPX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VMPX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse VMPX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VMPX kohta

Kui palju on VMPX (VMPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas VMPX hind USD on 0.007956 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VMPX/USD hind?
Praegune hind VMPX/USD on $ 0.007956. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VMPX turukapitalisatsioon?
VMPX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VMPX ringlev varu?
VMPX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VMPX (ATH) hind?
VMPX saavutab ATH hinna summas 0.38429498331856643 USD.
Mis oli kõigi aegade VMPX madalaim (ATL) hind?
VMPX nägi ATL hinda summas 0.003001929432964828 USD.
Milline on VMPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VMPX kauplemismaht on $ 54.28K USD.
Kas VMPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
VMPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VMPX hinna ennustust.
VMPX (VMPX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

