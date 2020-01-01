VoluMint (VMINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VoluMint (VMINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VoluMint (VMINT) teave VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Ametlik veebisait: https://volumint.io Valge raamat: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195 Ostke VMINT kohe!

VoluMint (VMINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VoluMint (VMINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Praegune hind: $ 0.002669 $ 0.002669 $ 0.002669 Lisateave VoluMint (VMINT) hinna kohta

VoluMint (VMINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VoluMint (VMINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VMINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VMINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VMINT tokeni tokenoomikat, avastage VMINT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VMINT Kas olete huvitatud VoluMint (VMINT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VMINT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VMINT MEXC-ist osta!

VoluMint (VMINT) hinna ajalugu VMINT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VMINT hinna ajalugu kohe!

VMINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VMINT võiks suunduda? Meie VMINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VMINT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!