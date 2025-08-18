VoluMint (VMINT) reaalajas hind on $ 0.003184. Viimase 24 tunni jooksul VMINT kaubeldud madalaim $ 0.003101 ja kõrgeim $ 0.003256 näitab aktiivset turu volatiivsust. VMINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08498431759739021 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000895414007360376.
Lüliajalise tootluse osas on VMINT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.41% 24 tunni vältel +18.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VoluMint (VMINT) – turuteave
No.1883
$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M
$ 319.46
$ 319.46$ 319.46
$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M
552.14M
552.14M 552.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
55.21%
ETH
VoluMint praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M$ 319.46 24 tunnise kauplemismahuga. VMINT ringlev varu on 552.14M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.18M.
VoluMint (VMINT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VoluMint tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00007493
+2.41%
30 päeva
$ +0.001685
+112.40%
60 päeva
$ +0.002084
+189.45%
90 päeva
$ +0.000841
+35.89%
VoluMint Hinnamuutus täna
Täna registreeris VMINT muutuse $ +0.00007493 (+2.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VoluMint 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001685 (+112.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VoluMint 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VMINT $ +0.002084 (+189.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VoluMint 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000841 (+35.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VoluMint (VMINT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VoluMint provides decentralised AI automated market-making service.
VoluMint on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VoluMint investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VMINT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VoluMint kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VoluMint ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VoluMint hinna ennustus (USD)
Kui palju on VoluMint (VMINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VoluMint (VMINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VoluMint nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VoluMint (VMINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VMINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VoluMint (VMINT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VoluMint osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VoluMint osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
