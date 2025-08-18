Rohkem infot VISTA

VISTA Hinnainfo

VISTA Ametlik veebisait

VISTA Tokenoomika

VISTA Hinnaprognoos

VISTA Ajalugu

VISTA – ostujuhend

VISTA-usaldusraha valuutakonverter

VISTA Hetketurg

VISTA USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ethervista logo

Ethervista hind(VISTA)

1 VISTA/USD reaalajas hind:

$10.865
$10.865$10.865
-4.58%1D
USD
Ethervista (VISTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:15:45 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 10.733
$ 10.733$ 10.733
24 h madal
$ 11.515
$ 11.515$ 11.515
24 h kõrge

$ 10.733
$ 10.733$ 10.733

$ 11.515
$ 11.515$ 11.515

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

-1.15%

-4.58%

+26.24%

+26.24%

Ethervista (VISTA) reaalajas hind on $ 10.865. Viimase 24 tunni jooksul VISTA kaubeldud madalaim $ 10.733 ja kõrgeim $ 11.515 näitab aktiivset turu volatiivsust. VISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 75.26396878625319 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.312291250115094.

Lüliajalise tootluse osas on VISTA muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -4.58% 24 tunni vältel +26.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethervista (VISTA) – turuteave

No.1135

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

$ 112.03K
$ 112.03K$ 112.03K

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

941.09K
941.09K 941.09K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

941,088.61502904
941,088.61502904 941,088.61502904

94.10%

ETH

Ethervista praegune turukapitalisatsioon on $ 10.22M $ 112.03K 24 tunnise kauplemismahuga. VISTA ringlev varu on 941.09K, mille koguvaru on 941088.61502904. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.87M.

Ethervista (VISTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ethervista tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.5215-4.58%
30 päeva$ +3.211+41.95%
60 päeva$ +5.226+92.67%
90 päeva$ -0.025-0.23%
Ethervista Hinnamuutus täna

Täna registreeris VISTA muutuse $ -0.5215 (-4.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ethervista 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.211 (+41.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ethervista 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VISTA $ +5.226 (+92.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ethervista 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.025 (-0.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ethervista (VISTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ethervista hinnaajaloo lehte.

Mis on Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethervista investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VISTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethervista kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethervista ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ethervista hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethervista (VISTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethervista (VISTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethervista nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethervista hinna ennustust kohe!

Ethervista (VISTA) tokenoomika

Ethervista (VISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ethervista (VISTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ethervista osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethervista osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VISTA kohalike valuutade suhtes

1 Ethervista(VISTA)/VND
285,912.475
1 Ethervista(VISTA)/AUD
A$16.5148
1 Ethervista(VISTA)/GBP
7.93145
1 Ethervista(VISTA)/EUR
9.23525
1 Ethervista(VISTA)/USD
$10.865
1 Ethervista(VISTA)/MYR
RM45.74165
1 Ethervista(VISTA)/TRY
443.18335
1 Ethervista(VISTA)/JPY
¥1,597.155
1 Ethervista(VISTA)/ARS
ARS$14,092.01365
1 Ethervista(VISTA)/RUB
866.04915
1 Ethervista(VISTA)/INR
950.79615
1 Ethervista(VISTA)/IDR
Rp175,241.91095
1 Ethervista(VISTA)/KRW
15,090.1812
1 Ethervista(VISTA)/PHP
614.41575
1 Ethervista(VISTA)/EGP
￡E.524.3449
1 Ethervista(VISTA)/BRL
R$58.671
1 Ethervista(VISTA)/CAD
C$14.9937
1 Ethervista(VISTA)/BDT
1,319.4456
1 Ethervista(VISTA)/NGN
16,664.0851
1 Ethervista(VISTA)/UAH
447.74665
1 Ethervista(VISTA)/VES
Bs1,466.775
1 Ethervista(VISTA)/CLP
$10,473.86
1 Ethervista(VISTA)/PKR
Rs3,077.8372
1 Ethervista(VISTA)/KZT
5,882.41965
1 Ethervista(VISTA)/THB
฿351.91735
1 Ethervista(VISTA)/TWD
NT$326.27595
1 Ethervista(VISTA)/AED
د.إ39.87455
1 Ethervista(VISTA)/CHF
Fr8.692
1 Ethervista(VISTA)/HKD
HK$84.9643
1 Ethervista(VISTA)/AMD
֏4,153.2549
1 Ethervista(VISTA)/MAD
.د.م97.67635
1 Ethervista(VISTA)/MXN
$205.02255
1 Ethervista(VISTA)/PLN
39.5486
1 Ethervista(VISTA)/RON
лв46.9368
1 Ethervista(VISTA)/SEK
kr103.76075
1 Ethervista(VISTA)/BGN
лв18.14455
1 Ethervista(VISTA)/HUF
Ft3,668.024
1 Ethervista(VISTA)/CZK
227.0785
1 Ethervista(VISTA)/KWD
د.ك3.313825
1 Ethervista(VISTA)/ILS
36.61505
1 Ethervista(VISTA)/NOK
kr110.71435
1 Ethervista(VISTA)/NZD
$18.2532

Ethervista ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethervista võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Ethervista ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethervista kohta

Kui palju on Ethervista (VISTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VISTA hind USD on 10.865 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VISTA/USD hind?
Praegune hind VISTA/USD on $ 10.865. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethervista turukapitalisatsioon?
VISTA turukapitalisatsioon on $ 10.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VISTA ringlev varu?
VISTA ringlev varu on 941.09K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VISTA (ATH) hind?
VISTA saavutab ATH hinna summas 75.26396878625319 USD.
Mis oli kõigi aegade VISTA madalaim (ATL) hind?
VISTA nägi ATL hinda summas 4.312291250115094 USD.
Milline on VISTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VISTA kauplemismaht on $ 112.03K USD.
Kas VISTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VISTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VISTA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:15:45 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VISTA/USD kalkulaator

Summa

VISTA
VISTA
USD
USD

1 VISTA = 10.865 USD

Kauplemine: VISTA

VISTAUSDT
$10.865
$10.865$10.865
-4.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu