Ethervista (VISTA) reaalajas hind on $ 10.865. Viimase 24 tunni jooksul VISTA kaubeldud madalaim $ 10.733 ja kõrgeim $ 11.515 näitab aktiivset turu volatiivsust. VISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 75.26396878625319 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.312291250115094.
Lüliajalise tootluse osas on VISTA muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -4.58% 24 tunni vältel +26.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethervista (VISTA) – turuteave
No.1135
$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M
$ 112.03K
$ 112.03K$ 112.03K
$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M
941.09K
941.09K 941.09K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
941,088.61502904
941,088.61502904 941,088.61502904
94.10%
ETH
Ethervista praegune turukapitalisatsioon on $ 10.22M$ 112.03K 24 tunnise kauplemismahuga. VISTA ringlev varu on 941.09K, mille koguvaru on 941088.61502904. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.87M.
Ethervista (VISTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ethervista tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.5215
-4.58%
30 päeva
$ +3.211
+41.95%
60 päeva
$ +5.226
+92.67%
90 päeva
$ -0.025
-0.23%
Ethervista Hinnamuutus täna
Täna registreeris VISTA muutuse $ -0.5215 (-4.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ethervista 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.211 (+41.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ethervista 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VISTA $ +5.226 (+92.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ethervista 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.025 (-0.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ethervista (VISTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.
Ethervista on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethervista investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VISTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethervista kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethervista ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ethervista hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ethervista (VISTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethervista (VISTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethervista nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ethervista (VISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ethervista (VISTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ethervista osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethervista osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.