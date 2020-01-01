VisionGame (VISION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VisionGame (VISION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VisionGame (VISION) teave VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Ametlik veebisait: https://visiongame.io/ Valge raamat: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Ostke VISION kohe!

VisionGame (VISION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VisionGame (VISION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 205.64K $ 205.64K $ 205.64K Koguvaru: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Ringlev varu: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 339.90K $ 339.90K $ 339.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 Praegune hind: $ 0.0003399 $ 0.0003399 $ 0.0003399 Lisateave VisionGame (VISION) hinna kohta

VisionGame (VISION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VisionGame (VISION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VISION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VISION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VISION tokeni tokenoomikat, avastage VISION tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VISION Kas olete huvitatud VisionGame (VISION) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VISION ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VISION MEXC-ist osta!

VisionGame (VISION) hinna ajalugu VISION hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VISION hinna ajalugu kohe!

VISION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VISION võiks suunduda? Meie VISION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VISION tokeni hinna ennustust kohe!

