VisionGame (VISION) reaalajas hind on $ 0.0003571. Viimase 24 tunni jooksul VISION kaubeldud madalaim $ 0.00033 ja kõrgeim $ 0.0003571 näitab aktiivset turu volatiivsust. VISIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2554378865088781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000233323064542173.
Lüliajalise tootluse osas on VISION muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, +8.21% 24 tunni vältel +43.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VisionGame (VISION) – turuteave
No.2656
$ 216.05K
$ 216.05K$ 216.05K
$ 33.15
$ 33.15$ 33.15
$ 357.10K
$ 357.10K$ 357.10K
605.00M
605.00M 605.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
950,000,000
950,000,000 950,000,000
60.50%
BSC
VisionGame praegune turukapitalisatsioon on $ 216.05K$ 33.15 24 tunnise kauplemismahuga. VISION ringlev varu on 605.00M, mille koguvaru on 950000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 357.10K.
VisionGame (VISION) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VisionGame tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000027094
+8.21%
30 päeva
$ -0.0000589
-14.16%
60 päeva
$ -0.0001949
-35.31%
90 päeva
$ -0.000532
-59.84%
VisionGame Hinnamuutus täna
Täna registreeris VISION muutuse $ +0.000027094 (+8.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VisionGame 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000589 (-14.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VisionGame 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VISION $ -0.0001949 (-35.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VisionGame 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000532 (-59.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VisionGame (VISION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.
VisionGame on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VisionGame investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VISION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VisionGame kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VisionGame ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VisionGame hinna ennustus (USD)
Kui palju on VisionGame (VISION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VisionGame (VISION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VisionGame nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VisionGame (VISION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VISION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VisionGame (VISION) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VisionGame osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VisionGame osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.